Ilary e Totti: come vivono la separazione?/ Lei in Africa con i figli, lui ‘sparisce’

Ilary Blasi e Francesco Totti: come hanno reagito alla separazione?

Ilary Blasi e Francesco Totti: come hanno reagito alla separazione? La risposta è da ricercare nei due differenti comunicati: in modo diverso, appunto. Mentre la conduttrice ha deciso di lasciarsi alle spalle il gossip e partire alla volta della Tanzania con i tre figli – Christian, Chanel e Isabel – e la sorella Silvia, Totti ha optato per un salutare silenzio (anche social). La Blasi, dopo gli impegni dell’Isola e il grande clamore mediatico si è presa una pausa da tutto tranne che dai social, sui quali in questi giorni ha aggiornato costantemente i propri follower attraverso foto e video. Da casa, invece, la sorella maggiore Melory ha avuto il compito di difendere Ilary dagli attacchi degli hater.

Ilary Blasi sexy in vacanza: svolta dopo Totti?/ Fisico da urlo a bordo piscina

Il viaggio in Africa della Blasi è stato costantemente documentato attraverso le sue Instagram Stories dove si è mostrata in splendida forma a bordo piscina o sulla spiaggia, posando in modo sexy ma senza alcun sorriso sul volto, a testimonianza di come anche a distanza il periodo sarebbe tutt’altro che sereno. Non è passata inosservata una delle ultime foto postate nelle passate ore in cui Ilary Blasi è immortalata di spalle, mano nella mano con i suoi tre figli verso quella che sembra essere la sua nuova vita senza Francesco Totti.

Ilary Blasi, resort di lusso in Tanzania/ Ecco quanto costa la vacanza da sogno

Ilary e Totti: lei in vacanza, lui sparito dai social

Ma se Ilary Blasi non ha smesso di postare scatti e filmati delle sue vacanze, contribuendo a far impennare il proprio account Instagram giunto ormai a oltre 2 milioni di follower, come sta reagendo Francesco Totti al periodo post separazione? Dopo il difficile annuncio, l’ex Capitano della Roma ha deciso di trincerarsi dietro un moro di silenzio. Dal giorno dell’annuncio della rottura, avvenuto una settimana fa esatta, Totti ha messo in pausa i suoi social sui quali non compare alcun post dallo scorso 3 luglio e le storie sono spente.

Ilary Blasi, nuovo look dopo l'addio a Totti?/ Dall'Africa conquista tutti così!

Così come Ilary Blasi, anche l’ex marito Francesco Totti non ha commentato in alcun modo le diffuse voci sulla sua presunta svolta sentimentale, dopo le foto che lo ritrarrebbero sotto casa di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma. A breve tuttavia, i due ex coniugi dovranno necessariamente ritrovarsi per discutere la spartizione dei beni, attualmente rimasta in sospeso dopo la partenza di Ilary. E qui le cose potrebbero complicarsi portando a possibili nuovi scontri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA