Ilary Blasi sexy in vacanza: svolta dopo Totti?/ Fisico da urlo a bordo piscina

Ilary Blasi sexy in vacanza in Africa

Da quando il gossip è esploso in seguito alla conferma della separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti, divenuta ufficiale grazie ai due comunicati disgiunti, la conduttrice ha deciso di volare in vacanza con la sorella Silvia ed i tre figli avuti proprio dall’ex marito. Il suo viaggio in Tanzania continua e la Blasi ha deciso di documentare le sue nuove giornate da mamma single attraverso il suo profilo social, dove appare super sexy durante la vacanza in Africa. Oltre agli scatti da turista provetta in cui immortala i luoghi magici ed il resort da sogno, non mancano quelli in cui si mostra in perfetta forma fisica, a bordo piscina, tra un costume ed una tunica oro e corallo.

Mentre i suoi follower schizzano fino a superare i 2 milioni su Instagram, Ilary Blasi non spegne affatto i social dopo l’annuncio della separazione ma anzi sembra aver adottato un’altra tattica, quella di voler mettere il gossip da parte e godersi ancora qualche giorno del suo safari africano insieme ai figli. Seppur chiusa nel suo silenzio, nelle ultime Instagram Stories ha voluto mostrare il suo fisico da urlo mentre indossa un abitino viola, posando successivamente per uno scatto sensuale a bordo piscina. Sguardo basso ed aria pensierosa contribuiscono però ad alimentare il suo fascino.

Ilary Blasi volta pagina dopo Francesco Totti

Il turbinio mediatico dopo la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non si placa e mentre l’ex Capitano della Roma ha scelto il silenzio assoluto, anche sui social, l’ex moglie, dal suo viaggio in Africa, ha invece deciso di aggiornare costantemente i suoi follower con delle Instagram Stories. Con lei anche i tre figli Cristian, Chanel e Isabel con i quali ha di recente scattato una nuova foto di spalle, come a volersi lasciare dietro il chiacchiericcio degli ultimi giorni.

Nel corso dei suoi ultimi scatti la conduttrice ha anche scelto di farsi vedere, in posa su una spiaggia o sul bordo di una piscina privata, quella del costosissimo resort che la ospita. Ciò che colpisce è l’assenza di un sorriso. Molti follower avrebbero interpretato tutto ciò cime un modo da parte di Ilary Blasi di rassicurare i fan sul fatto che starebbe provando ad andare avanti nonostante il periodo delicato. Di contro, nulla si sa al momento come starebbe reagendo Francesco Totti alla decisione di porre definitivamente la parola fine al suo matrimonio.

