Ilicic, ritorno in campo e subito in gol/ Video, una magia nella sfida Maribor-Mura

Ritorno in campo dal sapore di magia per Josip Ilicic. L’ex centrocampista offensivo dell’Atalanta, che aveva deciso di lasciare i nerazzurri per un problema di depressione, nella serata di ieri ha giocato circa un quarto d’ora della sfida fra il suo Maribor e il Mura, valevole per il campionato di calcio nazionale della Slovenia. Entrato in campo al 77esimo minuto di gioco, Ilicic ha mostrato la sua classe cristallina visto che pochi istanti dopo l’ingresso si è reso protagonista di un dribbling fulmineo in area di rigore avversario, con tanto di fallo del difensore e conseguente calcio di rigore.

Diretta/ Juventus Inter (risultato finale 2-0): Fagioli chiude i giochi!

Sul dischetto dagli undici metri si è presentato lo stesso ex atalantino, che calciando in maniera potente ha trafitto l’estremo difensore avversario per poi esultare con le braccia al cielo, il sorriso e l’affetto dei compagni di squadra. Un momento davvero di gioia quello vissuto da Ilicic, che dopo gli anni bui post covid aveva appunto deciso di cambiare aria, lasciando l’Italia dopo anni giocati fra Palermo, Fiorentina e appunto Atalanta.

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 79-65): Mickey MVP!

ILICIC IN GOL CON IL MARIBOR: IL VIDEO DELLA MAGIA

Lo scorso 21 maggio aveva giocato l’ultimo incontro con la Dea, sfida contro l’Empoli, una passerella durante la quale Ilicic era sceso in campo nei cinque minuti finali per salutare il pubblico di Bergamo, dopo tante stagioni da sogno culminate con la sfida contro il Valencia in Champions League, quella che di fatto rappresenta l’ultimo incontro prima dello scoppio del covid.

Ieri a Maribor si sono rivisti sprazzi del miglior Ilicic, seppur contro un avversario come il Mura. La sua giocata e il rigore calciato non sono comunque cosa da poco, e visto il recente passato buio, si tratta di una splendida notizia che farà felice tutti gli amanti del calcio. Per la cronaca, la sfida del campionato sloveno è terminata cinque a uno per i padroni di casa, attualmente sesti in classifica a quota 21 punti in 16 giornate, non una stagione esaltante.

Diretta/ Venezia Napoli (risultato finale 82-71): Watt 21 punti













© RIPRODUZIONE RISERVATA