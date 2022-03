Ilir Shaqiri vincitore GF Vip Albania/ “Amici ha cambiato pelle, Kledi? Forte legame”

Ilir Shaqiri, il vincitore del Grande Fratello Vip Albania, nonché ex ballerino di Amici, è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. In collegamento da Tirana, Ilir ha ricordato subito la sua passata partecipazione nel talent show di Maria De Filippi: “Ho fatto la parte del ballerino professionista. E’ stato un ruolo molto importante nella mia carriera, ad alzare sulle spalle anche quelle che non erano ballerine…”.

Dalila Mucedero rompe il silenzio su Massimiliano Morra:"ci siamo lasciati"/ Salta matrimonio, la polemica..

Per lavoro ma anche per amore, Ilir ha ammesso di aver fatto da ‘pendolare’ tra l’Albania e l’Italia: “Dal 2010 sono presente nel mio Paese, sono stato presidente di giuria nella versione albanese di Ballando con le stelle, è stata una bellissima esperienza. Adesso ho avuto questa illuminazione nel partecipare nel Grande Fratello Vip albanese”. A differenza dell’attuale edizione italiana che avrà la durata record di sei mesi, Ilir è rimasto recluso per ben quattro mesi e mezzo.

Grande Fratello Vip 2021, 48a puntata/ Diretta, quarto finalista: Soleil Vs tutti, Barù e Jessica è finita!

Ilir Shaqiri vincitore GF Vip Albania racconta il rapporto con il collega Kledi

Ilir Shaqiri è stato incalzato dagli ospiti del programma radiofonico a stilare le differenze tra la tv italiana e quella albanese. Il ballerino ha commentato: “In Albania non esiste per esempio l’Isola dei Famosi perchè è una produzione che ha i suoi costi”. Il GF Vip invece ha collezionato un grandissimo successo: “Per la finale non c’era gente per le strade”, ha raccontato Ilir, “i bar erano pieni e la gente faceva il tifo per gli ultimi quattro finalisti, è stato molto seguito”.

Barù gay? Victoria Cabello "Ora parlo io del mio ex..."/ La sua ex fidanzata svela...

A breve intanto partirà il Serale di Amici 21. Ilir in questi anni ha continuato a seguirlo anche se, ha ammesso, “ha cambiato pelle negli ultimi dieci anni, diventando sempre più spettacolo”, ed ha seguito anche i colleghi. Tra i suoi colleghi c’è anche Kledi: “Ci conosciamo da quando avevamo 10 anni, abbiamo frequentato l’Accademia di danza a Tirana, abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme a Buona Domenica, Amici, C’è posta per te. Abbiamo un legame che va oltre il lavoro”, ha ammesso. Se dovessero richiamarlo nel Serale di Amici come giudice, ci andrebbe? “Perchè no? Io sono nato, cresciuto e formato con la danza e sarà sempre il mio primo pensiero e obiettivo. Mi piace molto come emozione perchè non è paragonabile a nessun altro programma che ho fatto. Valutare i giovani è bellissimo”. Tra i ballerini di quest’anno, ha apprezzato molto Dario, ritenuto “un ballerino molto dinamico, versatile”. Infine, parlando della sua vittoria al GF Vip, Ilir ha ammesso di non essersi aspettato di trionfare: “Ho giocato molto col mio carattere dentro la Casa, sono una persona senza peli sulla lingua”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA