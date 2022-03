Ilona Staller “Cicciolina”, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Guarigione ‘miracolosa’ dal Covid: è polemica

Ilona Staller “Cicciolina”, Isola dei Famosi 2022: ha il Covid?

L’Isola dei Famosi 2022 avrà come naufraga anche Ilona Staller Cicciolina, che inizierà la sua avventura nelle cristalline acque dell’Honduras come concorrente single. Ilona non avrebbe bisogno di presentazioni, anzi è forse la concorrente più attesa di questa edizione. Negli ultimi giorni è diventata un “caso”, in quanto è risultata positiva al Covid, secondo le ultime indiscrezioni. Ma capiremo stasera le sue sorti. Nelle prossime ore verranno prese le decisioni relative alla sua partenza, in attesa dei test e della negativizzazione. Attendiamo con ansia di sapere se Ilona potrà subito diventare una naufraga dell’isola, insieme agli altri concorrenti. La bionda ungherese ha tantissimi fans del piccolo schermo che la seguono e la ammirano come attrice e come donna!

Lei è il nome di punta dell’Isola dei Famosi 2022, peraltro segue la scia degli ex colleghi Rocco Siffredi e Malena. Lo dimostrano anche le dichiarazioni di conduttrice, inviato e opinionista. Non vede l’ora di scoprirla infatti Ilary Blasi, che a Tv Sorrisi & Canzoni ha dichiarato: “Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà“. Alvin invece a Superguidatv ha detto: “Ilona Staller al momento è il personaggio che più mi incuriosisce. Penso di parlare a nome anche del pubblico“. Entusiasta anche Vladimir Luxuria: “Chi sono secondo me i concorrenti più forti? Ilona Staller, perché dona un respiro internazionale al programma“.

Chi è Ilona Staller detta Cicciolina?

Ilona Staller Cicciolina è nata a Budapest il 26 novembre del 1951, ha oggi raggiunto l’età di 70 anni, che in ogni caso non dimostra. Ilona era molto legata alla sua famiglia, sua madre faceva l’ostetrica, mentre sui padre era funzionario del ministero ungherese. Prima di diventare un’attrice riconosciuta, la Staller ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda lavorando per un’agenzia ungherese, ma ha anche fatto la cameriera durante la sua vita. Grazie a questo lavoro in un hotel conobbe un italiano che sposò, per questo motivo arrivò in Italia e in seguito ottenne la popolarità come attrice. Molto conosciuta nel panorama italiano, sin da giovane ha avuto, dunque, una vita molto movimentata anche grazie al suo temperamento energico.

Ilona Staller “Cicciolina”: il lavoro da agente segreto

Ilona Staller Cicciolina durante recenti interviste ha confessato anche di aver lavorato come agente segreto per importanti uomini ungheresi che hanno necessità di un’infiltrata insospettabile per conoscere le intenzioni e i traffici di ospiti presenti nell’hotel dove lavorava. Nel 1987 si candidò nella lista del Partito Radicale, divenendo Parlamentare con più di 20 mila voti. Durante la sua carriera ha dovuto più volte rivedere la sua posizione, soprattutto dopo il divorzio e la lunga battaglia legale per ottenere l’affidamento di suo figlio. Insomma la sua vita è sempre piena di avventure e gossip, ma ora Ilona vive nel suo appartamento a Roma e si dedica ad allevare gatti persiani, la sua vera passione.











