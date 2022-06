Ilona Staller (Cicciolina)/ Il matrimonio con Jeff Koons alla lotta per ll figlio Ludwig

Ilona Staller e il matrimonio con Jeff Koons

Ilona Staller ospite di Verissimo da Silvia Toffanin si racconta a cuore aperto: dalla vita privata alla partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022. Conosciuta dal grande pubblico anche con lo pseudonimo di Cicciolina, la ex attrice pornografica ha parlato del matrimonio con l’artista Jeff Koons, padre del figlio Ludwig. “Mi sposai per amore, lui perché aveva bisogno di diventare famoso in Europa” – ha detto la ex naufraga precisando -“abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi”. Poi la politica ed ex conduttrice radiofonica si è lasciata andare ad una confessione importante: “ho sempre lasciato brillare lui. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente”.

La vita di Ilona Staller – Cicciolina è stata costellata di successi, ma anche di momenti di grande difficoltà. Tra questi sicuramente la bagarre legale per l’affidamento del figlio Ludwig nato dal matrimonio con Jeff Koons. “Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento” – ha detto la ex naufraga che ricordando quel periodo ha aggiunto – “è stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe”.

Infine parlando dell’esperienza a L’Isola dei Famosi 2022 ha un messaggio per Ilary Blasi: “è bella, elegante, spettacolare. Sarebbe la donna ideale per partecipare ad un film erotico. E so anche chi potrebbe essere il partner ideale per un film”.











