Ilona Staller: “Ilary Blasi? Sarebbe una perfetta pornodiva”/ “É bella, elegante e…”

Ilona Staller e i complimenti per Ilary Blasi

Ilona Staller è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 che ha regalato dinamiche e discussioni animando le varie puntate condotte da Ilary Blasi che farà compagnia ai telespettatori di canale 5 fino al 27 giugno. Dopo essere stata eliminata definitivamente dal reality, Ilona Staller, ogni settimana, è presente nello studio di Milano dove ha la possibilità di ammirare Ilary in tutta la sua bellezza. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, così, la Staller si è lasciata andare a dichiarazioni piccanti sulla conduttrice.

Cicciolina, proposta indecente a Putin/ "Offro una notte di sess* per la pace"

“E’ bella, elegante, spettacolare. Sarebbe la donna ideale per partecipare ad un film erotico”, ha detto la Staller che avrebbe già in mente chi potrebbe affiancarla. “E so anche chi potrebbe essere il partner ideale per un film”, ha aggiunto senza, tuttavia, svelare il nome che avrebbe in mente.

Ilona Staller, messaggio a Putin per fermare la guerra/ "Mi offro per notte di se*so"

Ilona Staller e le parole di Riccardo Signoretti

Sull’Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller si è messa alla prova mostrando anche la parte più dolce di sè e del suo carattere senza, tuttavia, rinunciare alla libertà come sottolinea lo stesso Riccardo Signoretti che, sul proprio profilo Instagram, pubblicando la copertina, ha scritto: “Con il suo topless sfoggiato in diretta televisiva, Ilona Staller ha infiammato “L’isola dei famosi”. «Il topless non ha età», dice a Nuovo Tv la ex pornodiva eliminata dal reality girato in Honduras. Oggi guarda in Tv le avventure dei suoi ex compagni, comodamente seduta sul divano di casa”.

Ilona Staller/ Eliminata a L'Isola dei Famosi: "grazie a tutti, torno in Italia"

Ilona, dunque, conclusa l’esperienza in Honduras, continua non solo a guardare le avventure dei suoi ex compagni, ma anche a regalare dinamiche. Ilary Blasi commenterà in diretta le sue dichiarazioni?













© RIPRODUZIONE RISERVATA