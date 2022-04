Ilona Staller vs Carmen Di Pietro, “Evita di avventarti sul cocco”/ “Se gli altri…”

Ilona Staller critica Carmen Di Pietro: “La prossima volta evita di…”

Ilona Staller ha consigliato a Carmen Di Pietro di cambiare atteggiamento. All’Isola dei Famosi la scorsa settimana il clima si è fatto acceso e il gruppo ha iniziato a coalizzarsi contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Carmen però non si è lasciata intimidire pensando che fosse frutto di una strategia organizzata per eliminare la loro coppia. Ilona Staller ha visto Carmen Di Pietro rabbuiarsi e le ha chiesto cosa avesse. Carmen Di Pietro le risponde: “Non ho niente”. Ilona Staller però continua a stuzzicare Carmen e fa riferimento alle critiche le sono state rivolte. Carmen però replica stizzita: “Ma che me ne importa. Sto pensando a casa, a Carmelina. Sono curiosa di capire se mi segue, cosa pensa, se mi critica”. Ilona Staller la rassicura: “Sicuramente i tuoi figli ti seguono”. Carmen però la corregge subito: “Alessandro è qui con me e Carmelina è a casa. Ho due figli”. Ilona Staller allora le chiede: “Cosa avrà pensato della storia del cocco?”. Carmen risponde: “Penserà che ero libera di alzarmi e andare per prima. Se gli altri decidono di alzarsi per ultimi la colpa mica è mia. Non c’è una regola”.

Ilona Staller le dice però di fare attenzione riguardo la divisione del cocco: “Qui dicono che hai preso il pezzo più grande”. Carmen Di Pietro però si è giustificata: “A volte capita di prendere un pezzo più grande, altre volte uno più piccolo. Che devo dire quando il pezzo più grande capita agli altri?”. Poi aggiunge: “Le critiche mi rimbalzano”. Ilona Staller però le dà un consiglio: “Nei prossimi giorni magari evita di avventarti per prima”. Carmen Di Pietro ribadisce che invece si comporterà allo stesso modo senza cambiare atteggiamento. Ilona Staller conclude: “Allora sei recidiva”.

Ilona Staller e i consigli d’amore a Roger Balduino

Eliminata nelle puntate precedenti e relegata in Playa Sgamada, Ilona Staller partecipa al gioco non più in coppia con Marco Melandri, ma come concorrente singolo. L’ ex pornostar era stata proclamata la leader della spiaggia e, nella diretta precedente, Ilona ha potuto però rientrare in gioco stando legata ad un elastico con il suo nuovo partner, ossia Roger. Tra i due sembra esserci un buon feeling e Ilona diventa la consigliera d’amore di Roger, molto preso dalla naufraga Estefania. Ilona cerca di dargli dei consigli preziosi e gli suggerisce di essere più esplicito con la modella. Grazie al giovane, la coppia si aggiudica il titolo di leader della settimana.

I concorrenti vengono sottoposti a una prova per dimostrare la forza e la resistenza. In base a chi vincerà verrà decretata la nuova coppia leader. Alvin illustra la prova, soprannominata Appesi a un filo; infatti, i naufraghi devono, attaccati solo a un filo, non cadere nella vasca. Inizia lo scontro e sono tutti piuttosto in difficoltà: mangiando solo cocco da giorni hanno davvero poche energie. I due a vincere sono Roger e Ilona. Inoltre, grazie a Roger, i due ricevono l’immunità per le prossime nomination: i compagni non potranno votarli. Durante le nomination, Roger e Ilona si consultano e votano la coppia composta da Gustavo e Jeremias non per qualche motivo specifico, ma poiché non avevano altra scelta, tra i presenti.











