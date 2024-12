COS’È L’IMMACOLATA CONCEZIONE E PERCHÈ LA MADONNA È SENZA PECCATO

Concepita senza peccato, Maria è per la Chiesa Cattolica Immacolata Concezione: si celebra oggi una delle feste religiose centrali della dottrina cristiana, legata alla figura della Madonna nata senza il peccato originale, uno dei più autentici (e discussi nel passato) dogmi di fede della Santa Chiesa di Dio. Come ogni anno è l’8 dicembre il giorno scelto dal calendario liturgico per celebrare l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, verità di fede che riconosce nella Madre di Gesù l’unica donna interamente umana però preservata dal peccato fin dal concepimento dei genitori Anna e Gioacchino.

Festa dell'Immacolata 2024, come si festeggia in Italia/ Tradizioni: dal falò a processioni e mercatini

A differenza da Gesù, parte della Trinità cristiana e nato per la discesa dello Spirito Santo nel grembo di Maria, la Madonna secondo la Chiesa è nata senza peccato originale in quanto Dio ha voluto mantenere “pura” Colei che avrebbe poi liberamente accolto l’Incarnazione del Figlio Unigenito. Come sottolinea il Catechismo della Chiesa Cattolica anche nell’ultima riedizione a cura dell’allora Cardinale Ratzinger (poi Papa Benedetto XVI), la beata Vergine Maria fin dal primo istante della sua nascita per grazia di Dio è stata «preservata intatta da ogni macchia del peccato originale».

Santa Messa Immacolata Concezione, diretta video 8 dicembre 2024/ Angelus di Papa Francesco: il dono di Maria

IMMACOLATA CONCEZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2024: LA DATA, IL DOGMA E LA FESTA INIZIATA CON PAPA PIO IX

Il dogma dell’Immacolata Concezione nasce ufficialmente l’8 dicembre 1854 con la bolla di “Ineffabilis Deus” di Papa Pio IX, al termine di un lungo percorso tra cardinali, vescovi, teologi e canonici: come formula il testo approvato dal Vaticano, Dio ha scelto in maniera del tutto gratuita e con Grazia come «Maria per tutta l’eternità» è stata scelta «concepita immacolata» per poter compiere la missione di «Madre di suo Figlio». La solennità pronunciata dalla Chiesa sul ruolo di Madre e Immacolata ha poi fatto riscoprire ed esaltare i tratti delicati e teneri della maternità di Maria, poi rappresentati dall’iconografia e la storia dell’arte in maniera spesso sublime.

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, 8 dicembre 2024/ Oggi è uno dei dogmi più importanti

Sempre nel testo della bolla di Pio IX si legge come la dottrina cristiana sia stata rivelata da Dio nel sostenere il dogma dell’Immacolata Concezione come «oggetto di fede certa e immutabile per tutti i fedeli». Il dogma per non riguarda solo la concezione del tutto priva da peccato della Vergine, ma aggiunge che il suo essere Madre di Dio sia uno speciale privilegio voluto da Dio che ha poi consentito che la Madonna non compisse mai un peccato – mortale o veniale – in tutta la sua esistenza. La scelta della data 8 dicembre è invece legata alla natività stessa di Maria, festa introdotta in Occidente da Papa Sergio I nel VII secolo dopo Cristo. La Natività della Madonna è fissata l’8 settembre dai calendari dell’epoca e dunque viene ritenuto l’8 dicembre l’esatto momento del concepimento 9 mesi prima del parto. A conferma del dogma la Chiesa, nella devozione storica, l’Immacolata Concezione è collegata alle apparizioni della Madonna di Lourdes del 1858 alla giovanissima Bernadette Soubirous: la ragazza 14enne raccontò al suo parroco di aver visto in una grotta una signora giovane che con segno di preghiera le si era presentata così semplicemente, «io sono l’Immacolata Concezione».