Immagini auguri buon Ferragosto 2024: quali inviare con whatsapp?

Mancano poco meno di 24 ore per il sempre attesissimo Ferragosto – che ovviamente anche nel 2024 cadrà il 15 agosto – e come di consueto noi de ilSussidiario.net torniamo a proporvi una carrellata di immagini di auguri che voi potrete sfruttare facilmente e comodamente salvandole nel vostro cellulare – ed ovviamente inviandole su WhatsApp, sui social o dovunque altro preferiate – per fare un figurone con amici e parenti!

D’altronde, anche se si tratta di una festività leggermente meno sentita rispetto ai ben più celebrati Capodanno, Natale e quant’altro, è sempre piacevole farsi trovare pronti per dedicare un pensiero – sempre accompagnato da un paio di parole o immagini, come gli auguri buon Ferragosto 2024 che vi proponiamo in quest’altro articolo – a chiunque sia al vostro fianco e (soprattutto) a chi è distante e non riuscite a vedere tutti i giorni!

Immagini auguri buon Ferragosto 2024: dove trovare le migliori tra social, Google e IA

Insomma, che lo festeggiate o meno, che abbiate qualcuno con cui accendere le griglie, oppure anche nel caso in cui lavoriate, gli auguri buon Ferragosto 2024 sono sempre un ottimo modo per scambiare due parole con i propri cari e farlo con una bella serie di immagini è sicuramente più originale che scegliendo solamente frasi, citazioni o pensieri! Noi ne abbiamo scelte alcune per voi e nel corso della giornata di oggi – e anche in quella di domani ovviamente – continueremo a proporvene sempre di nuove; ma potrebbe anche darsi che qualcuno tra voi voglia cercare le sue ‘personali’ immagini di auguri per Ferragosto, trovandosi un pochino spaesato tra le migliaia di possibilità che offre la rete.

Il nostro consiglio per tutti i cacciatori di foto è quello di usare – innanzitutto, ma non solo – i social a partire da Twitter (che ora tecnicamente si chiama X), per arrivare anche a Instagram, Facebook e al poco conosciuto Pinterest: in tutti questi casi vi basterà cercare parole come ‘immagini auguri Ferragosto’ e vi si aprirà davanti un mondo di foto una più bella dell’altra! Similmente, si può anche usare semplicemente il motore di ricerca delle immagini di Google, oppure le ormai note e diffuse Intelligenze artificiali come Bing di Microsoft, ChatGpt o anche Dall-E.

