IMMAGINI AUGURI BUON NATALE E BUONE FESTE 2023/ Cosa inviare il 24 dicembre su Whatsapp?

Immagini auguri Natale 2023: le foto da inviare per fare gli auguri su Whatsapp

Il Natale è ormai quasi arrivato. Domani sarà il 25 dicembre e festeggeremo questa festa sacra con i nostri affetti più cari, stretti dall’abbraccio del calore natalizio. Proprio allo scoccare della mezzanotte, infatti, ci scambieremo gli auguri con le persone a noi vicine, che condivideranno il cenone del 24 dicembre insieme a noi, ma anche con quelle che invece non saranno al nostro fianco ma che portiamo nel cuore. Per fare gli auguri di Natale 2023, possiamo utilizzare delle immagini da inviare tramite Whatsapp ad amici e parenti. Andiamo a vederne qualcuna: ovviamente sono protagoniste stelle, renne, babbo Natale, simboli come gnomi, elfi e altre simpatiche creature che simboleggiano questa magica festività che tanto ci riempie il cuore di belle emozioni e speranze. (agg.)

Immagini auguri Natale 2023, quali sono le migliori gif natalizie?

Poche ore e sarà finalmente arrivato il momento di inviare su Whatsapp, pubblicare sui social network e mostrare in presenza le proprie immagini di auguri di buon Natale e Buone Feste 2023 ad amici e parenti. Sappiamo che qualcuno ha anticipato i tempi, ma altri come da tradizione attendono la mezzanotte del 25 dicembre per il “via libera”. Per coloro che non sono ancora pronti, dunque, abbiamo raccolto i migliori contenuti multimediali per farlo. Il web è pieno di video e gif animate di ogni genere: divertenti, affettuosi oppure religiosi. Non ci sono limiti!

I personaggi e i simboli che appaiono all’interno di queste immagini di buon Natale – da inviare ai vostri cari – festose sono numerose: dal tradizionale Babbo Natale con le renne agli gnomi, passando per gli alberi di Natale e gli omini pan di zenzero e tanto altro. Per coloro che non si discostano dalla tradizione, c’è il presepe per celebrare la nascita di Gesù Bambino. A corredo, ovviamente, tante frasi di auguri. Non resta dunque che mettersi all’opera per trovare sul web e sui social network le immagini e le gif migliori da inviare ai propri cari per strappare loro un sorriso durante queste giornate speciali.

Immagini di auguri di Natale 2023 e buone feste, l’albero protagonista

Fra i simboli del Natale vi è ovviamente l’albero, per cui non poteva mancare nelle immagini di auguri di Buon Natale e buone Feste 2023. È un vero e proprio protagonista, magari addobbato di colore rosso e oro e ricchissimo di lucine. Esso, d’altronde, appare in ogni città d’Italia: dal Nord al Sud. Ogni anno c’è la corsa a chi allestisce il più bello oppure il più originale. È per questo motivo che in tantissimi li cercano sul web. Gli abeti innevati hanno sicuramente una marcia in più, soprattutto quando appaiono insieme a simpaticissimi pupazzi di neve.

Anche le luminarie però sono molto apprezzate nelle immagini natalizie. Questi addobbi luminosi in questi giorni appaiono ovunque: dai balconi delle case alle piazze delle città, creando un’atmosfera unica. Tra le più belle ci sono quelle fiabesche di Merano, quelle a basso consumo del Magic Light Festival di Como e quelle di Milano, dove è stato allestito anche l’albero dei Giochi olimpici 2026.

Qui sotto le migliori immagini di auguri di Buon Natale e di Buone Feste 2023

L’albero di Natale più grande del mondo si trova a Gubbio, in Umbria. pic.twitter.com/VvrxDUs6Dg — James Lucas (@JamesLucasIT) December 23, 2022













