Immagini di auguri di buon San Lorenzo 2024: ecco le più belle e originali in giro per il web, e non solo. Oramai mancano poche ore a uno dei più classici e suggestivi appuntamenti dell’estate dato che il 10 agosto cade la celebre notte delle stelle cadenti, in concomitanza con la celebrazione del Santo vissuto nel III secolo dopo Cristo e il cui martirio, almeno nella tradizione popolare, potrebbe aver ispirato la sterminata iconografia e i simbolismi legati a questo fenomeno scientifico che trae origini dallo sciame meteorico delle Perseidi. E se non avete molta fantasia o desiderate stupire i vostri cari o i contatti social a cui farete gli auguri di buon San Lorenzo, di seguito proponiamo una piccola selezione di foto, artwork e soprattutto suggerimenti su come scegliere le più evocative ma anche dove cercarle.

AUGURI DI BUON SAN LORENZO 2024/ Le frasi: “Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle” (10 agosto)

IMMAGINI DI AUGURI DI BUON SAN LORENZO: LE FOTO PIU’ BELLE

In attesa di scambiarsi gli auguri di buon San Lorenzo 2024 questa notte e osservare, nei punti dove sarà possibile, il fenomeno delle stelle cadenti possiamo innanzitutto ricordare che si possono abbinare alcune delle immagini che qui sotto presentiamo (e le altre reperibili non solo sui social network, vero e proprio pozzo senza fondo di creatività digitale, e non) a delle frasi ad hoc o degli aforismi che abbiamo raccolto qui e pensati apposta per quella che all’estero è conosciuta anche come “the night of shooting stars”, una tradizione tutta italiana che suscita molto interesse all’estero. Innanzitutto, molte foto spettacolari si trovano sui siti dedicati all’astronomia e a quei portali che permettono di seguire ‘live’ l’evoluzione della volta celeste; alcuni scatti delle Perseidi, immortalate con la loro scia luminosa, sono davvero mozzafiato.

Apple, tutti i nuovi Mac in uscita entro il 2024/ Dal MacBook Pro all'iMac, grandi novità in arrivo

NOTTE DELLE STELLE CADENTI 2024: DA VAN GOGH ALLA NASA E…

Ovviamente spulciando tra le immagini di auguri di buon San Lorenzo 2024 non mancano gli artwork creati apposta oltre a immagini in alta risoluzione rielaborate attraverso il video-editing e senza dimenticare le più classiche .gif, mai passate di moda soprattutto tra gli utenti meno giovani dei social. E tra le immagini che proponiamo, oltre a una che rappresenta un ‘popolatissimo’ cielo stellato e due evocative piogge di astri- come una cascata che si genera dalla volta celeste-, c’è una elaborazione grafica realizzata dalla Nasa che consente di orientarsi nella mappa infinita al di sopra del nostro naso ma può essere anche un ottimo spunto per fare auguri originali, suggerendo alla persona cara dove puntare il suo telescopio ideale verso l’alto. Infine, e non poteva mancare, uno dei tanti esempi di come l’arte si sia interessata al cielo e al trascendente: la “Notte stellata sul Rodano” (1888) di Vincent Van Gogh, dipinto custodito al Musée d’Orsay di Parigi, una delle innumerevoli vedute notturne ‘en plein air’ in cui si cimentò il grande maestro olandese.

Buon onomastico Chiara/ Frasi auguri più belle, domani Santa Chiara: "Un nome luminoso..."