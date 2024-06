Immagini auguri di buona Maturità 2024/ Foto per WhatsApp per l’esame di oggi: dove trovare video e gif

Auguri per la Maturità 2024: foto, immagini, gif e video a tema da inviare ai maturandi

Gli esami della Maturità 2024 inizieranno tra pochi minuti, ma la buona notizia è che se voleste fare gli auguri – magari originali con delle immagini, dei video o anche delle simpatiche gif – a qualche conoscente maturando siete ancora in tempo perché terminata la temutissima Prima prova potrà finalmente rimettere mano al suo cellulare e troverà già ad attenderlo il vostro augurio! Un piccolo gesto che a voi non richiederà alcuno sforzo, ma che potrebbe significare veramente moltissimo per chi lo riceve, aiutandolo ad alleviare la tensione in una giornata in cui sarà veramente alle stelle e – soprattutto – facendolo sentire pensato ed amato.

Notte prima degli esami di Maturità 2024/ Diretta video, i consigli di Valditara su Prima prova e Orale

Ovviamente trovare delle immagini per gli auguri online è veramente facilissimo, specialmente nel corso di queste giornate in cui si svolgeranno pian piano tutte le tre prove della Maturità; ma è anche vero che comunque si tratta di giornate lavorative ed essendo mattina siamo certi che la maggior parte tra voi non riusciranno a trovare neppure un attimo per sondare la rete in cerca delle immagini di auguri più simpatiche ed originali e qui – venendo a noi – abbiamo deciso di accompagnarvi per tutta questa giornata, proponendovi via via alcuni spunti di foto e video che rimandano alla Maturità!

COME SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITÀ/ Prima Prova Maturità 2024 scaletta tracce Tipologia C: guida svolgimento

Dove trovare la gif sulla Maturità 2024 da inviare rapidamente su WhatsApp

Ora, supponendo che comunque alcuni tra voi vorranno addentrarsi personalmente nella ricerca delle immagini da usare per gli auguri della Maturità, vi lasciamo anche alcuni consigli su dove potreste trovare le migliori e più originali. Il punto di partenza – e lo noterete nella prima carrellata di foto che trovate qua sotto – è sicuramente Twitter, facile da usare e pienissimo di foto di ogni tipo; ma parlando di immagini non possiamo ovviamente che pensare anche ad Instagram, dove vi baserà inserire nella ricerca parole come ‘buona Maturità‘, oppure ‘auguri Maturità‘, corredati dal classico hashtag (#). Oltre ai social più famosi, potreste anche cercare su Pinterest – poco conosciuto ma tra i portali in assoluto più gremiti di immagini di ogni tipo -, oppure molto molto semplicemente su Google o altri motori di ricerca.

COME SVOLGERE L’ANALISI DEL TESTO MATURITÀ 2024/ Prima Prova, scaletta tracce Tipologia A: poesia e prosa

🔴📚 Da oggi oltre 500.000 ragazze e ragazzi saranno impegnati in questa prova. È la prima grande sfida della vita, una giornata ricca di emozioni e sensazioni che ricorderanno per sempre. In bocca a lupo.

Buona #maturità a tutti! #maturità2023 pic.twitter.com/4simSUEZSJ — Antonio De Poli (@AntonioDePoli) June 21, 2023

Buongiorno a tutti ☕ buona estate 🏖️🥰 e in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affrontano la maturità 📚#21giugno #maturità2023 #ESTATE pic.twitter.com/R3iPozYE15 — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒 ⚪️⚫️ (@Lucia162872) June 21, 2023

Mio fratello all esame di maturità 😜 buona giornata pic.twitter.com/h4Pv3IBARJ — napolano raffaella (@kardiff69) July 12, 2023

Gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme d’Oro della Polizia di Stato augurano buona fortuna ai ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame di maturità. Il video.#esamidistato @poliziadistato pic.twitter.com/yv7JflTOus — Agipress – Agenzia di Stampa Quotidiana Nazionale (@Agipress) June 21, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA