Immagini Auguri Epifania 2023, Buona Befana!/ Le gif, “c’è chi la chiama strega…”

Immagini auguri buona Epifania 2023: quale WhatsApp per la Befana?

È finalmente arrivata l’Epifania ed è il momento di festeggiare l’arrivo della Befana! Siete ancora alla ricerca di cosa scrivere e delle immagini auguri buona Epifania 2023 per rispondere agli auguri della Befana che immancabilmente riceverete? Oltre a una bella frase è importante anche allegare la giusta immagine, così sarete sicuri di consegnare dei graditi auguri al destinatario del vostro messaggio! Tra le immagini e le gif di auguri buona Epifania 2023 sicuramente più gettonate e che saranno utilizzatissime su WhatsApp e sui social non potranno mancare befane dall’aspetto giovane o vecchio, magari a cavalcioni di una scopa in direzione di una bella luna piena, oppure le classiche immagini di dolcetti, carbone e calze in attesa di essere riempite. Se continuerete a restare con noi nelle prossime righe vi daremo qualche suggerimento originale per le immagini di auguri buona Epifania 2023 con cui abbellire i vostri messaggi della Befana!

Auguri buona Epifania 2023/ Frasi per Whatsapp: da Gianni Rodari a Papa Benedetto XVI

Non solo la parte grafica, perché anche il contenuto è importante quando si parla di inviare gli auguri. L’Epifania e la festa della Befana sono un periodo un po’ delicato, in cui l’ironia pungente si mescola alla malinconia per il periodo delle feste che è giunto ormai al termine. Per degli auguri semplici, da inviare anche alle persone con cui non avete molta confidenza, ci permettiamo di suggerirvi queste frasi: “Con tanto affetto, i miei migliori e sinceri auguri per una felice e serena Epifania!”; “È bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo ed è bello sapere che qualcuno ti porta balocchi ma anche sogni… Buona Epifania!”; “C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza: lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna”.

Immagini auguri Epifania 2023, buona Befana! Idee simpatiche da inviare agli amici (e alle amiche!)

Tempo di pensare agli auguri per la Befana in occasione di questa Epifania 2023, siete pronti ad appuntarvi altre frasi e di scoprire le immagini che potrete spedire distinguendovi per originalità rispetto ai “soliti” auguri? Non c’è niente di peggio che ricevere le stesse frasi che si inviano a tutti i contatti per sbrigare in fretta l’incombenza dell’Epifania, ma se volete dedicare a tutti i vostri contatti un pensiero personalizzato e pensato con cura, allora abbiamo un bell’elenco che fa proprio al caso vostro.

Vediamo insieme qualche frase e immagini simpatiche di auguri buona Epifania 2023, da inviare alle persone con cui si ha un po’ più di confidenza. Cominciamo con: “L’Epifania tutte le feste si porta via… Ma, invece del carbone, potresti regalarmi una bilancia per smaltire tutte le abbuffate natalizie? Grazie, cara Befana!”. Vediamo anche: “Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa! Buona Epifania 2023!”; “Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… Poi guardando meglio ho visto te… Ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Tanti auguri, Befana!”.

Qui sotto alcune immagini della Befana per gli auguri Buona Epifania 2023

Buona serata e buona Befana a tutti🌟🤗🌟🤶 pic.twitter.com/f0b2UOos8a — Rosa (@Rosa45623099) January 5, 2022













