Nella giornata di oggi – giovedì 19 settembre 2024 – è arrivato finalmente il momento di rispolverare tutte le vostre immagini auguri San Gennaro per inviarle a tutti gli amici e parenti (specialmente napoletani!) che sono dei fermi credenti ed oggi invocheranno il patrono partenopeo per ottenere i più disparati ‘favori’; ma anche – e non sono certo da meno – per tutti coloro che si trovano a condividere i nome con il famoso ed amatissimo Santo e proprio oggi festeggeranno l’onomastico!

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, allerta rossa in Emilia Romagna, fiume esondato a Modigliana

Nel caso siate sprovvisti di immagini auguri San Gennaro, allora non preoccupatevi perché nelle prossime righe troverete una serie di foto, dipinti e disegni pronta al vostro servizio da salvare nella galleria del cellulare (o anche sul PC, nessuno ve lo impedisce!) e da allegare ai festosi messaggi che invierete nel corso della giornata; ma in caso non fossero di vostro gradimento vi ricordiamo che online – soprattutto su Google Immagini – potete facilmente trovare un’infinita serie di opere artistiche dedicate al Santo che potrete altrettanto facilmente scaricare ed inviare!

Funerali Totò Schillaci: quando sono?/ L'ultimo saluto all'ex calciatore sarà a Palermo

Immagini auguri San Gennaro: i migliori spunti tra le iconografie, i quadri e le foto della liquefazione del sangue

Soffermandoci sulla nostra selezione di immagini auguri San Gennaro, vi spoileriamo già che nelle prossime righe troverete alcuni spunti che arrivano direttamente dalla tradizione cerimonia della liquefazione del sangue del patrono napoletana (associata dai devoti ad un buon auspicio per il futuro, ma anche all’intercessione per soddisfare i desideri e le richieste dei fedeli che oggi si raccoglieranno in preghiera) e da quelle già citate opere artistiche diventate famosissime nel corso dei secoli.

Miracolo di San Gennaro 2024: cos’è e da dove nasce/ Il sangue, il martirio e la leggenda: cosa c’è da sapere

Similmente, le prime immagini auguri San Gennaro in cui incapperete subito sotto queste parole arrivano direttamente dagli States – precisamente da New York – dove ogni anno (e siamo certi siate in molti a non saperlo!) si celebra nel quartiere italoamericano di Little Italy una parata amatissima sia dei residenti che da tutti i newyorchesi, con la statua del Santo che verrà portata in spalla per le vie del quartiere e – in pienissima tradizione italiana – una ricca offerta di cibi tipici del nostro bel paese!

The Feast of San Gennaro in Lower Manhattan’s Little Italy kicked off yesterday with the Blessing of the Stands. The Feast of all feasts celebrates the life of San Gennaro of Naples. pic.twitter.com/rmHc4HxWhQ — Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) September 13, 2024

Little Italy 🇮🇹 in the San Gennaro Festival … pic.twitter.com/y1A2mp7tkC — David 🇩🇴 bx raging bull (@bxragingbullyo) September 17, 2024

Joy all around this morning as Cardinal Sepe displays the miraculously liquified blood of San Gennaro on his feast day in the Cathedral of Naples. pic.twitter.com/DkKJGJPscj — Catholic Sat (@CatholicSat) September 19, 2019

13. Gennaro Troìa, Naples, Italy. Gennaro is a “Madonnaro,” a traditional Italian street artist. This ancient art form typically focuses on religious subjects that symbolize Italy’s Christian Catholic heritage, which has had a profound impact on the country over the centuries. pic.twitter.com/eJKVJP8M7c — James Lucas (@JamesLucasIT) April 26, 2024