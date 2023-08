Immagini buon Ferragosto 2023/ Frasi auguri, foto e gif con sole e mare per festeggiare l’estate (11 agosto)

Come fare gli auguri di buon Ferragosto 2023: immagini per giovani e adulti, ma non solo…

Il Ferragosto 2023 è alle porte e quale miglior modo per festeggiarlo se non con delle originali immagini di auguri a tema. Foto e video adatti all’occasione sono super ricercati su Internet in questi giorni. In tantissimi non vedono l’ora di inviarli ad amici e parenti su Whatsapp e Telegram oppure di pubblicarli sui social network come Facebook e Instagram.

È dunque il momento di andare a caccia delle migliori immagini e foto per gli auguri ai nostri cari di buon Ferragosto 2023. Come farlo? Il metodo più efficiente è sicuramente quello di utilizzare l’hashtag #buonferragosto, ma per i più pigri abbiamo raccolto in questo articolo le immagini e i video più belli. Non mancano ovviamente contenuti divertenti capaci di strappare un sorriso a chiunque, anche ai meno giovani. Non pensate infatti che si tratti esclusivamente di un fenomeno che riguarda i teenagers, perché anche adulti e anziani negli ultimi tempi si stanno impegnando per stupire i propri figli e nipoti con gif e non solo.

Immagini buon Ferragosto 2023: le migliori da inviare su Whatsapp

Lunedì 14 agosto dunque la maggior parte della popolazione si riunirà con amici e parenti per trascorrere in compagnia questa giornata dedicata alla vergine Maria, che più in generale è ormai un vero e proprio simbolo dell’estate. Qualcuno sostiene che dopo questa data si avvicini sempre di più l’autunno, per cui è fondamentale godersi fino all’ultimo le alte temperature. È per questo motivo che il mare è la meta più ambita e, di conseguenza, appare in tantissime immagini di auguri di buon Ferragosto 2023 insieme al sole.

Non è, però, l’unico scenario da cartolina. C’è anche chi preferisce dedicare questa giornata ad un barbecue oppure ad una gita fuori porta al lago. Insomma, ci sono diverse opzioni. A corredo delle fantasiose e originali immagini di auguri di buon Ferragosto 2023, non possono mancare infine delle frasi a tema. “A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere”, eccone una.

