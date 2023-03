IMMAGINI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2023/ Foto e gif 19 marzo: supereroi e non solo…

Oggi, domenica 19 marzo, si celebra anche attraverso le immagini di buona festa del papà 2023 la ricorrenza dedicata al proprio genitore e, in tal senso, su Twitter non mancano gli spunti fotografici, inglobati all’interno di un novero da cui attingere a piene mani, al fine di individuare l’immagine più significativa per voi. Segnaliamo, proprio dal social dei “cinguettii”, quello delle Forze Armate (Stato Maggiore Difesa): “Le Forze Armate fanno gli auguri a tutti i papà, anche a quelli oggi impegnati in servizio e in missione, in Patria e all’estero, lontani dalle proprie famiglie”.

I TREND/ Allarme sull’ortofrutta: consumi pro-capite di frutta sotto i 100 kg l’anno

L’Arma dei Carabinieri, invece, ha sottolineato: “Sono la mano per rialzarsi da ogni caduta, il punto di ritorno per ogni partenza, lo sguardo che libera da tutte le paure. Sono i papà. Non sempre hanno possibilità di abbracciare i loro figli, ma quando capita, lo fanno fortissimo! Buona festa del papà”. Infine, il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Ai tanti papà in servizio in Italia e all’estero, lontano dalle loro famiglie per garantire la difesa del Paese e la sicurezza dei nostri figli, tanti auguri”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Cibo spazzatura più economico e meno sano/ Così l'industria si arricchisce mentre...

#19Marzo #Festadelpapà

Le #ForzeArmate🇮🇹 fanno gli auguri a tutti i #papà, anche a quelli oggi impegnati in servizio e in missione, in Patria e all’estero, lontani dalle proprie famiglie.#UnaForzaperilPaese pic.twitter.com/qUKbFSgR1H — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) March 19, 2023

#19Marzo

“Ai tanti #papà in servizio in Italia e all’estero, lontano dalle loro famiglie per garantire la #difesa del Paese e la sicurezza dei nostri figli, tanti auguri”, così il Ministro @GuidoCrosetto in occasione della #festadelpapà pic.twitter.com/X6F33nC3lt — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) March 19, 2023

Immagini auguri buona Festa del papà 2023: le foto da inviare

Oggi, 19 marzo, si festeggia la festa del papà 2023, è certamente l’occasione giusta per inviare al proprio babbo immagini o una bella frase per celebrarlo, ricordandogli la sua importanza. Dove non arrivano le parole, infatti, ci sono le immagini: si può infatti cogliere l’occasione per inviarle al proprio papà per augurargli una buona festa.

Cominciamo intanto a vedere una frase di Gabriel Garcia Marquez dedicata ai papà: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”.

Oscar Wilde, invece, scriveva: “I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia”. Andando più nel profondo, leggiamo una frase di Anne Geddes: “Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà”.

Ci sono uomini che hanno figli… ♥️

E poi ci sono i papà ♥️#19marzo #festadelpapa

#musk pic.twitter.com/HTrrGi84TY — Ospedale Bambino Gesu FanPage (@PediatriaOggi) March 18, 2023

Buona festa del papà 2023 in immagini

Come in ogni occasione, su Twitter è possibile trovare delle bellissime immagini di buona festa del papà 2023. In questo 19 marzo, infatti, è possibile fare gli auguri al proprio babbo inviando delle immagini con delle frasi e un significato profondo, per dire al proprio papà quanto sia importante e quanto affetto ci sia nei suoi confronti. Alle immagini di auguri di buona Festa del papà 2023 si possono aggiungere le parole: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”, scriveva Markus Zusak.

Gandhi diceva invece: “Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita”. Vediamo anche una frase di Massimo Recalcati: “I figli hanno bisogno di testimoni che dicano loro non qual è il senso dell’esistenza, bensì che mostrino attraverso la loro vita che l’esistenza può avere un senso”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA