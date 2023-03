Immagini festa del papà 2023/ Le migliori foto da allegare agli auguri su WhatsApp

Non solo immagini di auguri: anche pensieri unici per una buona Festa del papà 2023

Oggi è il 19 marzo, la festa del papà, ed è l’ultimo momento utile per cercare le migliori immagini da inviare per gli auguri, che siano dirette al proprio padre o ad amici e parenti, magari a qualche nostro caro che ha recentemente avuto il primo figlio! E come sempre durante le festività, noi de ilSussidiario.net, abbiamo selezionato alcune foto che potranno essere facilmente scaricate per allegarle ai messaggi di auguri.

Oltre alle immagini da inviare per la festa del papà, ricordiamo che una buonissima idea potrebbe essere allegare anche alcune frasi o pensieri unici, che cui permettano di fare veramente breccia nel cuore di chi riceverà gli auguri! Per scegliere le immagini, oltre a quelle che proponiamo in questo articolo, si può facilmente ricorrere ai social network, in cui le foto e i pensieri non mancano affatto. Basterà, infatti, cercare parole chiave come “festa del papà”, oppure “auguri festa del papà 2023“, anche mettendo un hashtag (ovvero #) davanti. Una volta salvate, poi, le immagini per la festa del papà possono essere facilmente inviate su WhatsApp, oppure condivise sui nostri profili social.

Festa del papà 2023: le migliori immagini per gli auguri

Tra i social migliori per cercare le nostre immagini preferite da inviare per gli auguri della festa del papà possiamo facilmente rivolgerci a Twitter, ma anche l’ormai diffusissimo Instagram potrebbe dare qualche spunto utile. Per chi, invece, non fosse iscritto ai social, ci pensiamo noi a selezionare alcune foto belle ed emozionanti, oltre che ovviamente simpatiche, che basterà scorrere, scegliere e scaricare.

Oltre alle immagini per gli auguri di buona festa del papà 2023 si potrebbe anche pensare di cercare qualche frase simpatica o anche seria da allegarci. Un buon esempio è dato dallo scrittore e poeta Oscar Wilde, che disse: “I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia”. O anche la frase trovata sui social: “Papà, 100 di questi giorni di festa dedicati a te, che sei l’uomo più dolce e tenero e il padre che tutti vorrebbero avere”. Insomma, spazio alla fantasia, e alle immagini, per i nostri auguri per la festa del papà 2023, e vediamo subito la nostra carrellata di foto preferite!

La mia torta della Festa del papà (domenica siamo in viaggio per terre venetiche). ❤️ pic.twitter.com/3xYimxKI5J — MAGOR 🔱 (@8EL1N) March 16, 2023

#sanGiuseppe #festadelpapà ° Gerrit Van Honthorst, Infanzia di Cristo, 1620 circa, olio su tela Museo statale Hermitage, San Pietroburgo, Russia pic.twitter.com/eDir6GXQOb — Gianna d’Arco ن (@Ielosubmarine2) March 13, 2023

Bambina che non vede mai il papà, MAI, brutta situazione…a scuola è costretta a copiare zitta e muta questo dalla lavagna. È giusto? NO! #festadelpapa pic.twitter.com/X6pqpre8XW — ᴍ ᴀ ɴ ᴅ ʏ (@untitled_ems) March 17, 2023













