Immagini di auguri per la Festa della mamma 2024/ Foto e vignette a tema tra cuori e fiori

Come moltissimi tra voi sapranno (e se non ve lo ricordate: ci siamo qui noi per voi!) domenica 12 maggio 2024 cadrà una particolare celebrazione: la festa della mamma, riconosciuta più o meno in tutto il mondo come un’occasione per celebrare – a parole, gesti e, perché no, immagini – le proprie madri e scambiarsi dei calorosi auguri. La ‘cattiva’ notizia è che normalmente questo non è mai un giorno festivo, ma si compensa bene con la cadenza domenicale che permetterà a moltissimi tra voi cari lettori di starvene tranquilli sul divano di casa a riposare, in un momento di tranquillità che potete impegnare per cercare alcune immagini e delle simpatiche frasi per i vostri auguri per la festa della mamma 2024.

Prima di addentrarci nella ricerca vera e propria di alcuni spunti – che come sempre proseguirà su queste stesse pagine anche nei prossimi giorni – è importante dedicare una piccola digressione a chi affronterà la festa della mamma non con il sorriso, ma con una velata malinconia per la perdita di quella importantissima figura a cui non potranno fare gli auguri direttamente, inviare immagini, ma potranno rivolgere un pensiero. Nonostante l’assenza ci teniamo a dirvi che domenica 12, più che ogni altro giorno, dovrà essere dedicata al ricordo felice di quella mamma per com’era in vita, sorridente e sempre ben disposta, generosa e tenera!

La storia della festa della mamma e le prime immagini per gli auguri 2024 tra cuori e fiori

La nostra caccia alle immagini per gli auguri si è concentrata proprio su questo aspetto – per così dire – romantico e malinconico della festa della mamma, che passa attraverso alcune foto colorate e gioiose, quasi sempre che raffigurano fiori o cuori, lasciando spazio anche ad un piccolo ricordo sotto forma di vignetta per tutte le madri che oggi si trovano in cielo e vegliano sui passi dei loro figli.

Lasciando la malinconia da parte vogliamo fare anche un piccolo viaggio nella storia della festa della mamma, che in qualche modo potrebbe incuriosirvi ed intrattenervi mentre noi – sondando le più remote pagine del web – ci dedichiamo al posto vostro alla ricerca delle immagini per gli auguri. La festa in Italia si celebra ufficialmente dal 1958, ma le prime spinte per far arrivare un disegno di legge che parlasse della festa della mamma affondano le loro radici nell’anno precedente: il promotore fu il sindaco di Bordighera Raoul Zaccari, che voleva un giorno per ricordare le madri, ma anche per aumentare le vendite di fiori e spingere alcune celebrazioni pubbliche.

Ora, però, pensiamo di avervi tediato abbastanza e tutto ciò che ci resta da fare è aprire la prima carrellata di immagini per la festa della mamma 2024, pronte per essere salvate, gelosamente custodite nella vostra galleria e – infine – inviate con gli auguri a vostra madre, a fratelli o sorelle, a parenti di ogni genere e, perché no, anche ad amici e sconosciuti, magari condivise in un post sui social!

#8maggio 💗 Questa è la data della Festa della Mamma 🥰

Con tutto il cuore buona Festa della Mamma 💙 e mai #genitoredue

🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹 pic.twitter.com/t2jxv3RvDz — 🖤 Cuore Nero (@argante1913) May 8, 2024

Anche se ora la festa della mamma è la seconda domenica di maggio, io so vecchietta per me rimane oggi, perciò … Auguri Má! ovunque sei, sei sempre con me.❤️ pic.twitter.com/HfixIP04hE — 𝓐𝓵𝓮𝓽𝓱𝓮𝓲𝓪 🍀🌻🪷🌸🪸 (@UnicamenteLau) May 8, 2024

MOTHER’S DAY is near and we would love to help you spoil your mom with awesome goodies from US.❤️

📝𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿👇

📝 Tell us how what you LOVE the most about your MOM, share this post and tag @Cerebos_SA

📝 The winner will be selected at random and announced on 31 May… pic.twitter.com/8tMo6XoN2x — Cerebos South Africa (@Cerebos_SA) May 8, 2024

Mi sembra già di sentire…

“Ma no,la Festa della Mamma è la seconda domenica di Maggio” gne gne gne….

Per me è oggi quindi…

Auguri a tutte le mamme❤️#Buongiorno ☕🦋🌻#8MaggioFestaDellaMamma pic.twitter.com/Kijvy7Syze — 🍀 ❤️ 🦋 𝕄𝔸ℕ𝕌𝕀𝔸𝟞𝟞 🦋 ❤️ 🍀 (@manuia66) May 8, 2024













