Immuni, app coronavirus “facoltativa”/ Arcuri: “Alternativa è privazione libertà”

Pubblicità

Continua senza sosta la discussione su Immuni, l’app di contact tracing per contrastare l’emergenza coronavirus e consentire una maggiore libertà di movimento dopo il periodo di lockdown. Come vi abbiamo raccontato, il Copasir è al lavoro per fare luce sui possibili rischi per la privacy, con numerosi partiti politici (Centrodestra e Pd in primis) che chiedono un passaggio parlamentare. Nelle ore dei test per la verifica su eventuali “bachi”, sono in molti a chiedersi quali informazioni private si potranno captare e se sarà obbligatorio scaricarla: a dare qualche risposta ci ha pensato il commissario Domenico Arcuri nella conferenza stampa odierna.

«Il contact tracing è una modalità per garantire che vengano in qualche modo conosciuti e tracciati i contatti che le persone hanno. E’ molto importante se qualcuno si contagia. I dati possono essere utilizzati per contenere la diffusione del Covid», ha spiegato Arcuri, che ha poi aggiunto: «Alleggerire il contenimento in tutto il mondo significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone».

Pubblicità

IMMUNI, ARCURI: “ALTERNATIVA AD APP? PRIVAZIONE LIBERTA'”

E Domenico Arcuri è stato netto nel corso del punto stampa: «L’unica alternativa all’app Immuni sarebbe non alleggerire le misure, privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto». Il commissario ha poi evidenziato che i dati anagrafici e sanitari dei cittadini saranno conservati su una infrastruttura pubblica e italiana, anche perché «la privacy e la riservatezza dei dati è un diritto inalienabile ed irrinunciabile». Il numero uno di Invitalia ha poi ribadito nuovamente che l’applicazione non sarà obbligatoria: «Ho letto le notizie: è una farsa, la app sarà e resterà volontaria».

Intervenuto nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Veneto, il governatore Luca Zaia ha tenuto a ricordare invece che l’alternativa all’applicazione «è mettersi sulla porta dell’ospedale e attendere che arrivino i contagiati». Il presidente veneto ha spiegato di non voler «promuovere l’applicazione, ma l’unica alternativa è attendere che arrivino i positivi». Il leghista ha poi concluso: «Se è una scelta di sanità pubblica bisogna renderla obbligatoria visto e considerato che i tecnici dicono che funziona solo se almeno il 60% della popolazione l’ha installata».



© RIPRODUZIONE RISERVATA