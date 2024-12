Improvvisamente Natale, regia di Francesco Patierno

Sabato 21 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:30, la commedia del 2022 dal titolo Improvvisamente Natale.

Il film è diretto dal regista Francesco Patierno, che l’anno successivo curerà le riprese anche del sequel intitolato Improvvisamente a Natale mi sposo.

La colonna sonora ha invece la firma del cantautore e compositore Pino Donaggio, diventato famoso nella metà degli anni ’60 con il brano Io che non vivo (senza te) e che lavorerà con il regista anche nel secondo capitolo.

Il protagonista del film Improvvisamente Natale è interpretato dall’attore e comico italiano Diego Abatantuono, che ha raggiunto il successo negli anni ’80 grazie al film Eccezzziunale… veramente. Al suo fianco: la giovanissima Sara Ciocca, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Salmetta in Una famiglia mostruosa; Violante Placido, candidata ai David di Donatello per Che ne sarà di noi; infine Lodo Guenzi, membro del gruppo Lo Stato Sociale. Nel cast anche: Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta, Gloria Guida e Nino Frassica.

La trama del film Improvvisamente Natale: una coppia che si separa chiede al nonno di dirlo alla nipotina

Improvvisamente Natale vede come protagonista Lorenzo, un uomo anziano che da tempo vive nell’albergo di montagna di cui è proprietario.

Lorenzo ha una nipote che adora, Chiara, ma i due si vedono raramente a causa della distanza, tranne che nel periodo natalizio durante il quale il protagonista ospita tutta la famiglia nella sua struttura.

Quest’anno, però, è diverso da tutti gli altri perché i genitori di Chiara, Giacomo e Alberta, hanno deciso di anticipare il periodo nell’albergo alla settimana di Ferragosto. Il motivo è ben presto chiaro: la coppia sta per separarsi e vorrebbe che fosse Lorenzo a dare questa triste notizia alla bambina visto il rapporto speciale che li lega.

I due genitori, infatti, sono convinti che la ragazzina riuscirebbe ad accettare più facilmente questa situazione se fosse il suo amato nonno a comunicargliela. Lorenzo, però, non è disposto a collaborare senza riserve, infatti accetta di fare da ambasciatore solo se Giacomo e Alberta lo aiuteranno a far vivere a Chiara un ultimo Natale tutti insieme proprio il giorno di Ferragosto.

Quindi, nonostante l’albergo stia attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico, il dolce nonno farà tutto il possibile per regalare alla sua nipotina una giornata indimenticabile.