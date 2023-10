Incendio aeroporto Luton Londra/ Video, rogo devasta struttura, voli sospesi

Un incendio di vaste proporzioni è attualmente in corso in quel di Londra, presso l’aeroporto minore di Luton. Secondo quanto riportato da numerosi media, a cominciare dal sito di RaiNews, il rogo sarebbe divampato da uno dei parcheggi ed ha costretto lo scalo a sospendere tutti i voli in arrivo e in partenza presso l’aerostazione situata a nord della capitale inglese. Stando a quanto fatto sapere dalle autorità portuali, i servizi di emergenza e antincendio avrebbero raggiunto il terminal 2 per spegnere l’incendio, diffuso fra i veicoli parcheggiati.

E’ stato inoltre fatto sapere che “L’accesso all’aeroporto è attualmente limitato” e i passeggeri sono stati invitati a non recarsi presso lo scalo in questione. Come da copione l’incendio è stato testimoniato da numerosi video e foto, e il materiale è stato quindi pubblicato sui social, evidenziando i piani inferiori dell’edificio avvolti nelle fiamme, tra l’altro il rogo è scoppiato ieri sera, e al buio è stato ulteriormente amplificato l’effetto del fuoco. Come riferisce la BBC, il servizio di ambulanze dell’East of England, ha fatto sapere che non ci sarebbero delle vittime, almeno per ora, mentre non è chiaro se vi siano dei feriti.

INCENDIO AEROPORTO LUTON LONDRA, VIDEO: INDAGINI IN CORSO

Si sa che sul posto sono state inviate almeno 10 autopompe, che stanno continuando da ore il lavoro di spegnimento dell’incendio, così come spiegato anche dai vigili del fuoco del Bedfordshire, che hanno fatto sapere altresì che il rogo ha interessato l’80 per cento del terzo piano del parcheggio dell’aeroporto di Luton.

I voli sono stati sospesi fino alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, “La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra priorità principale: abbiamo quindi preso la decisione di sospendere tutti i voli fino alle 12” (le 13 in Italia) la nota dello scalo situato a circa 400 chilometri da Londra. A questo punto ci si domanda cosa sia accaduto, e visto che il rogo è partito dal parcheggio non è da escludere che sia stato originato da una vettura.

