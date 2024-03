Incendio Cercola, carabiniere eroe salva 88enne/ Si è gettato nelle fiamme cospargendosi d’acqua

E’ una storia a lieto fine quella dell’incendio avvenuto due giorni fa a Cercola, in quel di Napoli, ma che avrebbe potuto avere un esito ben più drammatico se non fosse stato per l’intervento di due carabinieri eroi. Una donna di 88 anni era rimasta intrappolata fra le fiamme della propria abitazione, poi tratta in salvo appunto dai due esponenti dell’Arma che non ci ha pensato due volte prima di gettarsi nel rogo e trarre in salvo l’anziana signora. In particolare un militare, come si legge su Positano News, si è cosparso il corpo e l’uniforme di acqua dopo di che si è lanciato fra le fiamme, raggiungendo l’88enne, nel frattempo in camera da letto, visto che la stessa non era in grado di camminare. Il militare l’ha presa in braccio e la portata all’esterno, salvandola.

All’esterno dell’abitazione in fiamme, prima dell’intervento dei carabinieri eroi, una donna di 37 anni: “Mio figlio ed io stiamo bene! All’interno c’è ancora una donna! Salvatela!”. Ad ascoltare la vittima sono stati un luogotenente e un vice brigadiere dei Carabinieri della tenenza di Cercola, che hanno risposto all’appello. Uno dei due militari si è sfilato il berretto, si è di fatto immerso nell’acqua ed è entrato nell’appartamento.

INCENDIO CERCOLA, CARABINIERE EROE SALVA 88ENNE: I COMPLIMENTI DI MELONI

L’anziana è stata rinvenuta in stato di choc ma è comunque salva, e poco dopo i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio. Il vice brigadiere è stato invece visitato presso la clinica Villa Betania a seguito di difficoltà respiratorie e dopo aver inalato fumi nocivi ma anche lui sta tutto sommato bene.

“Tra le fiamme per salvare una donna di 88 anni intrappolata in casa. Al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Domenico Ferrara e al vice brigadiere Fabrizio Coco, che hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare quella altrui, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e l’eroismo dimostrati”, il commento su Facebook del presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto congratularsi con i due militari.

