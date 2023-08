Incendio e uragano alle Hawaii, 6 morti/ Video dell’apocalisse: migliaia di ustionati

Sono almeno 6 i morti che si sono verificati nelle scorse ore sulle isole Hawaii, a seguito di un vasto incendio che sta devastando in particolare Maui. Così come fatto sapere dalle autorità, si legge sul sito di Open, il bilancio è però solo provvisorio, visto che i soccorritori e i vigili del fuoco stanno domando i vari incendi, e si teme di trovare altre vittime con l’avanzare sui territori bruciati. Le Hawaii, nel frattempo, hanno dichiarato lo stato di emergenza e allertato la Guardia nazionale di modo da facilitare lo spegnimento degli incendi e aiutare l’evacuazione dei residenti delle isole e i vari turisti presenti.

Ad alimentare le fiamme ci ha pensato il forte vento che sta spirando in quella zona del mondo a causa della presenza dell’uragano Dora che sta rendendo di fatto il lavoro dei vigili del fuoco impossibile. Le raffiche di vento hanno superato i 100 chilometri all’ora, ed inoltre le fiamme sono alimentate da un terreno reso arido per via della siccità imperversata negli scorsi mesi. Per ora gli incendi, come riferiscono i media, sono fuori controllo: «Siamo ancora in modalità di ricerca e salvataggio quindi non so cosa accadrà a quel numero», ha fatto sapere il il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen.

INCENDIO HAWAII, 6 MORTI: NUMERI DI EMERGENZA IN TILT

Numerose testimonianze raccontato di scene di panico alle Hawaii, con una situazione quasi da apocalisse con blackout, colonne di fumo, e persone costrette a lanciarsi nelle acque dell’ocenao per scampare alle fiamme.

A Lahaina, ad esempio, una delle mete più popolari dei turisti che si recano ogni anno alle Hawaii, le fiamme hanno distrutto numerosi locali ed edifici delle vie principali; nel contempo il sistema sanitario risulta essere sotto pressione per via delle moltissime persone ferite, quasi tutti ustionati e intossicati; sono inoltre fuori uso i numeri di emergenza, così come spiegato dalla BBC, e 2.100 persone sono state accolte nei rifugi, mentre 14mila sono senza corrente elettrica.

