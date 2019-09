Pescara, autobus fuori strada: 30 studenti feriti/ Incidente Caprara contro alberi

Panico a Caprara di Spoltore (Pescara) quando questo primo pomeriggio un autobus di linea della Tua – carico di studenti pendolari – è finito fuori strada schiantandosi contro gli alberi e provocando un fortissimo danno anche al traffico in direzione Caprara nei pressi del violento incidente. Come spiega Rete8, sul posto sono giunti in poco tempo notevoli squadre dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle autorità per iniziare il soccorso dei passeggeri e provare a ripristinare nel più breve tempo possibile il “ritorno alla normalità”. In trenta sarebbero rimasti feriti, 9 di questi studenti sono anche stati trasportati negli ospedali di Chieti e Pescara con escoriazioni e ferite ingenti: nessuno è in pericolo di vita ma lo spavento è stato notevole e lo schianto fragoroso. La situazione più critica è quella capitata ad una 17enne rimasta incastrata con il piede tra le lamiere e potrebbe avere serie conseguenze da valutare tutte nelle prossime ore dopo l’arrivo in elicosoccorso all’ospedale pescarese.

SCHIANTO AUTOBUS FUORI STRADA: FERITI E SOCCORSI

L’autobus coinvolto nel maxi incidente è un bus della Tua, l’azienda unica del trasporto abruzzese, e all’improvviso avrebbe sbandato uscendo fuori strada e schiantandosi contro gli alberi al lato della carreggiata della Strada Provinciale 12 che da Spoltore porta a Caprara. Secondo gli ultimi elementi raccolti da Spoltorenotizie.it, nell’incidente vi sarebbe coinvolta anche una automobile, anch’essa sbalzata fuori strada dopo lo sbandamento dell’autobus. Secondo Rete8 i motivi dello schianto sarebbero rilevabili proprio in merito alla posizione della vettura sulla Strada Provinciale: pare che l’auto abbia invaso per motivi sconosciuti la corsia di marcia dell’autobus e a quel punto il guidatore ha dovuto sterzare di colpo per evitare l’impatto finendo fuori strada con il mezzo pesante e centrando un grosso tronco che è penetrato nella parte posteriore della fiancata destra.

