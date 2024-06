Incidente a Palermo: morta 20enne e bimbo di 16 mesi/ Gli inquirenti: “L’autista era ubriaca”

È un bilancio terribilmente grave quello che arriva in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto alle primissime luci dell’alba di oggi – domenica 23 giugno 2024 – da quel di Palermo: le vittime sarebbero due, tra cui un bimbo con pochi mesi di vita, oltre ad un’altra persona in ospedale in condizioni gravissime e una quarta ferita e attualmente in codice giallo. Le dinamiche effettive dell’indicente che ha sconvolto la comunità di Palermo sono ancora in via di definizione, ma nel frattempo è emerso chiaramente che la conducente del veicolo – una normalissima Fiat Grande Punto grigia – avesse un tasso alcolemico ben superiore alla norma consentita dalla legge.

Prima di arrivare alle prime ricostruzioni dell’accaduto, vale la pena concentrarci un attimo sulle due vittime: la prima è una donna – Selma El Mouakit – vent’enne; mentre la seconda è il piccolo Abd Rahim Gharsallah che aveva solamente 16 mesi e seppur in un primo momento si fosse parlato di un legame di sangue tra i due è poi emerso che sua madre era una delle altre due donne ferite. Nell’auto che ha causato l’incidente a Palermo, infatti, viaggiavano anche la 23enne Miriam Janale – che si trova in condizioni critiche – e la 21enne Chiara Irmana, la prima probabilmente era al volante, mentre la seconda era seduta nei sedili posteriori.

Incidente a Palermo: secondo gli inquirenti le due vittime sono state scagliate fuori dal parabrezza

Come vi abbiamo accennato poche righe fa, non sono state ancora chiarite al 100% le dinamiche dell’incidente di Palermo, ma l’ipotesi più accreditata (e che sarà confermata solamente quando una delle due donne sopravvissute si riprenderà dalle cure ospedaliere) è che l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo – forse mentre viaggiava a grande velocità – sulla statale verso Sciacca, precisamente all’altezza di Altofonte al km (riferisce il Giornale) 9+400. Il gruppo di donne coinvolte nell’incidente stava rientrando da una nottata trascorsa a Palermo, ma fortunatamente sembra che non sia stata coinvolta nessuna altra auto nel violento impatto.

La Fiat Punto con a bordo le quattro persone avrebbe sbandato violentemente (forse a causa di un intralcio sulla strada, o forse – e più probabilmente – per via dei fumi dell’alcool che rendevano poco lucida la mente dell’autista) finendo contro un guardrail: in quel momento le due vittime – che probabilmente erano sedute nel sedile anteriore del passeggero – sono state scagliate fuori dal parabrezza, colpendo violentemente l’asfalto e morendo sul colpo.











