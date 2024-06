Incidenti oggi, due ragazzi morti a Milano/ Tragico scontro all’alba in Tangenziale Nord

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi spicca purtroppo quello avvenuto a Milano e che ha causato la morte di due ragazzi. Lungo l’A52, la tangenziale nord del capoluogo lombardo, quattro persone sono rimaste coinvolte in uno scontro devastante avvenuto fra i comuni di Pero e Cerchiate. A venire a contatto, così come riferito da Il Giorno e TgCom24 tramite le proprie edizioni online, un’auto e un camion.

I ragazzi morti e feriti hanno tutti fra i 18 e i 25 anni, giovanissimi, e tutti maschi. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi proprio all’altezza della Fiera di Rho: attorno alle ore 6:00, sul raccordo fra l’A8 e l’A4 che da Pero porta lungo la statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello in direzione nord, uno schianto tremendo fra un’auto e un camion, la cui dinamica va ancora ricostruita con esattezza. Il conducente, un ragazzo di 25 anni, è morto sul colpo.

INCIDENTI OGGI, DUE RAGAZZI MORTI A MILANO, COSA E’ SUCCESSO?

Deceduto anche il giovane che era seduto dietro di lui. Sono invece sopravvissuti ma risultano essere feriti, il passeggero seduto a fianco del conducente e l’altro ragazzo che si trovava nelle file posteriori. Il primo è stato ricoverato in condizioni serie presso l’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico, un trauma addominale e agli arti, mentre l’altro ragazzo, di soli 18 anni, è stato portato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.

Un bilancio decisamente drammatico quello che è emerso, altre due giovani vite spezzate, ancora sangue sulle strade. Ora bisognerà capire cosa sia successo e vista l’ora in cui è avvenuto l’incidente, non è da escludere un colpo di sonno. Un altro elemento che potrebbero aver influito, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, potrebbe essere l’alta velocità, anche perchè l’auto dopo lo scontro si è ribaltata, ma non si esclude una distrazione o un guasto.

INCIDENTI OGGI, DUE RAGAZZI MORTI A MILANO, UN MOTOCICLISTA MORTO A NOVARA

Tutte ipotesi che sono attualmente al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto. Secondo le prime indiscrezioni i quattro ragazzi erano a bordo di un Maggiolino, e i due giovani deceduti sono morti sul colpo. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto a Suno, in provincia di Novara (nella regione Piemonte), dove ha perso la vita un motociclista.

Durante la notte passata, quella fra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, attorno alle ore 00 e 30 minuti, un motociclista di anni 71 avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, per poi schiantarsi presso la rotonda che si trova vicino al centro commerciale “Risparmione”. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto di conseguenza si presume che il motociclista abbia fatto tutto da solo. Nel giro di pochi minuti sono stati chiamati i soccorsi ma quando sono giunti sul luogo segnalato per il 71enne non vi era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto.

