Incidente autobus Mestre: 21 morti e 15 feriti, 5 gravi/ Video, Zaia: “Mai visto niente del genere”

E’ tragico il bilancio dell’incidente avvenuto a Mestre, in provincia di Venezia, dove un autobus è caduto da un cavalcavia facendo un volo di almeno 30 metri e provocando la morte di 21 persone e di 15 feriti. E’ questa la conta definitiva della tragedia avvenuta presso il cavalcavia della Vempa, dove un bus carico di turisti stranieri in Italia, fra cui ucraini, francesi, croati e tedeschi, stava rientrando a Marghera dopo aver visitato Venezia. Il mezzo, come sottolinea TgCom24.it, è precipitato dopo aver toccato i fili dell’elettricità e fra le prime ipotesi circa la causa dell’incidente vi è quella di un malore dell’autista, un 40enne italiano che risulta essere fra le vittime.

Non vi sarebbe infatti traccia di alcuna frenata di conseguenza si può ipotizzare il malore o eventualmente il colpo di sonno. Come si legge su RaiNews, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno proseguito per tutta la notte appena passata i lavori nei pressi del cavalcavia dove è caduto il pullman, che nel volo ha tranciato i fili dell’alta tensione ed ha anche preso fuoco. L’episodio è avvenuto di preciso nella serata di ieri, alle ore 19:39 e fra le vittime vi sono anche due bambini.

INCIDENTE AUTOBUS MESTRE, IL 27ENNE TOURE FRA I PRIMI AD ACCORRERE SUL LUOGO DELLO SCHIANTO

Fra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia il 27enne Boubacar Toure, operaio di Fincantieri, che dopo che l’autobus è precipitato si è gettato nelle fiamme per cercare di salvare quante più persone possibili, spiegando di non aver potuto fare nulla per salvare l’autista, già morto al suo arrivo. “L’impressione visiva – ha aggiunto un altro soccorritore – dopo la rimozione delle salme, è che ci troviamo di fronte a una tragedia di giovani, se non giovanissimi, salvo qualche adulto”.

E ancora: “Respiriamo una situazione surreale non ho mai visto tante persone pronte a dare una mano”. Fra i 15 feriti anche 5 persone gravi: “Mai avrei immaginato di assistere a un incidente del genere – le parole a RaiNews del governatore Zaia – al momento sono 4 i minori ricoverati, due ragazzi di 16 anni e due bambini”, aggiungendo che “Al momento la dinamica dell’incidente è incomprensibile”.













