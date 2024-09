Succede di tutto a Misano, anche una brutta caduta di Francesco Bagnaia, che vede scappar via Jorge Martin nella classifica del Motomondiale al termine del Gp di Emilia Romagna 2024 di MotoGp. Il pilota della Ducati si trovava a sette giri dalla fine coinvolto in un tentativo disperato di rimonta per raggiungere la coppia che era in testa, dopo un inizio gara sottotono nel quale aveva accumulato circa 3 secondi di ritardo. Ma il podio è sfumato alla Quercia e ora si trova a 24 punti dal rivale.

Un finale amaro per Pecco, che ha pagato probabilmente il fatto di essere andato oltre i limiti per rimontare. La sua corsa disperata è finita nel peggiore dei modi, visto che è finito sulla ghiaia per una caduta rovinosa che gli costa punti importanti in chiave classifica. Sarà, dunque, fondamentale far bene nelle prossime gare: non potrà sbagliare nulla Bagnaia, a partire dal prossimo Gp dell’Indonesia.

INCIDENTE BAGNAIA E PUNTI PERSI IN CLASSIFICA

Dopo le difficoltà sofferte nella prima parte della gara, in cui è stato infilato da Martin e Bastianini, perdendo il comando che aveva conquistato con la pole position, Bagnaia stava cominciando a ridurre il gap con diversi giri veloci. Ma il campione della Ducati ha poi pagato caro questa rimonta, passando da un margine di 4 punti al termine della gara sprint vinta ieri ai 24 punti di distacco dopo la caduta odierna.

Una mano gliel’ha data sicuramente Enea Bastianini, che alla quarta curva dell’ultimo giro, quindi all’altezza della staccata del Rio, ha sferrato un sorpasso molto deciso su Martin, prendendosi la vittoria, altrimenti il margine a livello di punti tra questi e Pecco sarebbe stato più ampio. Infatti, potevano essere 29 punti, dunque la vittoria di Bastianini ha “regalato” cinque punti tutto sommato al ducatista dopo la caduta.

