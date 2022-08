Incidente F3, paura per Goethe e Maloney/ Video, Spa: auto a muro, tragedia sfiorata

Nella sprint race di F3 a Spa-Francorchamps si è sfiorata la tragedia, per via di un brutto incidente nel quale sono rimasti coinvolti i piloti Goethe e Maloney, venuti a contatto durante il sesto giro, proprio all’uscita della curva Blanchimont. In particolare, come si evince dai video presenti in rete (e che trovate anche al fondo del presente articolo), il barbadiano della Trident ha cercato il sorpasso ai danni del tedesco della Campos, ma non ha fatto bene i calcoli riferiti alla velocità e allo spazio di manovra, trovandosi ben presto contro il proprio avversario.

Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Belgio 2022)

Quello è stato tuttavia soltanto l’inizio dell’incidente di F3: le due monoposto hanno infatti proseguito la loro corsa nella ghiaia, finendo dritte contro le barriere di protezione. A quel punto, l’auto di Maloney si è ribaltata ed è ripiombata al suolo poco distante dal casco di Goethe. Un dramma che solo per pochi centimetri e grazie all’imprescindibile presenza dell’Halo è stato solamente sfiorato, consentendo a entrambi i piloti di uscire indenni dalla situazione.

Griglia di partenza Formula 1/ Sainz pole GP Belgio 2022, cosa cambia con le penalità

INCIDENTE F3, PAURA PER GOETHE E MALONEY: SAFETY CAR IN PISTA (VIDEO)

Dopo l’incidente F3, la direzione di gara ha immediatamente decretato il regime di Safety Car, con annesso ingresso dei sanitari sul tracciato, in quanto si temevano conseguenze per i due piloti, che invece, per fortuna, sono riusciti a uscire in maniera autonoma dalle rispettive monoposto, senza riportare danni fisici.

A seguito del violento impatto e dell’incidente F3 tra Goethe e Maloney, con le barriere di protezione che necessariamente andavano ripristinate dopo l’urto subìto, la sessione di gara è stata interrotta con l’esposizione della bandiera rossa, quando peraltro mancavano sei giri ancora da compiere e con la Prema di Oliver Bearman che in quell’istante si trovava al comando della corsa. Qui di seguito, trovate le immagini del grave incidente F3.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere e streaming video: Fp2, Verstappen il più veloce