Incidente Garbagnate: 32enne rumeno investe e uccide 15enne in bici/ Senza patente e ubriaco

Un incidente choc quello che si è verificato nella tarda serata di ieri in quel di Garbagnate Milanese: un 15enne in bici è morto dopo essere stato investito da un 32enne rumeno a bordo di furgone, risultato essere ubriaco e senza patente. L’incidente è avvenuto di preciso in quel di via Kennedy a Garbagnate Milanese, nei pressi di una rotatoria, attorno alle ore 22:35 di ieri sera, lunedì 17 luglio 2023. Il 15enne deceduto era in compagnia di una coetanea quando sono strati travolti da un furgoncino Ford Transit: i due stavano attraversando sulle strisce in base alla ricostruzione, ma evidentemente il veicolo non li ha visti, investendoli.

Nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto due ambulanze e un’auto medica oltre all’elicottero del 118: a chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso investitore subito dopo lo scontro. Il 15enne deceduto è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ed è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. L’amica si trova invece al Niguarda ed è in condizioni critiche: è in pericolo di vita e al momento è in coma e in prognosi riservata.

INCIDENTE GARBAGNATE: INDAGINI IN CORSO PER RICOSTRUIRE L’ACCADUTO

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno arrestato il guidatore del mezzo con l’accusa di omicidio stradale in quanto il 32enne cittadino romeno era sprovvisto della patente ed inoltre avrebbe avuto un livello di alcol nel sangue superiore ad un grammo per litro nonostante un limite di 0.50. Secondo quanto riferisce MilanoToday, lo stesso guidatore avrebbe anche dei precedenti: ora è detenuto presso il carcere di San Vittore.

I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, a cominciare dal capire se i due 15enni fossero in sella alla bici al momento dell’attraversamento o avevano la bicicletta alla mano. L’impatto è stato comunque violentissimo, visto che la bici del 15enne deceduto è stata scagliata in un’aiuola mentre il cofano e il parabrezza del furgone sono andati completamente distrutti.

