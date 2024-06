Incidente in A7: scontro fra due auto a Binasco, 7 feriti/ In codice giallo due bimbi di 3 e 5 anni

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte, fra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024, lungo l’autostrada A7 Milano-Genova. Fortunatamente non sono state registrate delle vittime ma bilancio è comunque pesante, sette persone ferite, fra cui due bambini di soli tre e cinque anni. Come riferisce Fanpage, nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato gli operatori sanitari del 118, ma anche i vigili del fuoco nonché i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Fra i feriti più gravi un bambino di soli 3 anni che è stato ricoverato in codice giallo presso l’ospedale di Bergamo, trasportato con l’elicottero, mentre gli altri feriti si trovano attualmente presso i pronto soccorso di Milano e Pavia. Anche l’altro bimbo, una piccola di 5 anni, è stata portata in codice giallo in ospedale, ed entrambi i minori non risultano essere in pericolo di vita.

INCIDENTE IN A7: SCONTRO FRA DUE AUTO A BINASCO. COSA E’ SUCCESSO?

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto in A7 e al momento si sa solo che due auto si sono scontrate: su una viaggiava una famiglia di cinque persone, fra cui i due bambini, mentre sull’altra vi si trovavano due persone, di conseguenza tutti i coinvolti sono rimasti feriti. L’episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte di ieri nei pressi della barriera ovest di Milano, all’altezza di Binasco. Massiccio il dispiegamento di uomini del soccorso, a cominciare da sei ambulanze, con i medici e i paramedici che hanno preso in carico prima di tutto i due bambini, per poi prestare le cure a tutti gli altri.

A questo punto si attende di capire cosa sia successo, e soprattutto se vi siano eventuali responsabilità, come presumibile, in questo scontro che fortunatamente non ha causato delle vittime, le ennesima sulla strada di questo funesto 2024. Da segnalare che il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è rimasto chiuso a lungo per favorire i soccorsi e quindi mettere in sicurezza la strada.

INCIDENTE IN A7: SCONTRO FRA DUE AUTO A BINASCO. UNA VITTIMA A FERRARA

In attesa di ulteriori aggiornamenti sull’incidente in A7, segnaliamo un altro incidente stradale, quello che si è verificato a Bondeno, comune della provincia di Ferrara, dove un ragazzo di 19 anni è morto, investito mentre era in bicicletta. Un impatto violentissimo avvenuto attorno alle ore 22:30, come riferito da Il Resto del Carlino, lungo la strada provinciale che collega Bondeno a Scortichino. La giovane vittima era originaria del Marocco e si trovava in bici assieme ad un gruppo di amici quando un’auto, guidata da un connazionale, l’ha centrato in pieno per poi trascinarlo per diversi metri.

Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al ragazzo, visto che quando sono arrivati gli uomini dei soccorsi era già morto. Rinvenuto invece in gravissime condizioni l’uomo alla guida, che si è ribaltato più volte dopo l’impatto con la bici: è stato trasportato in ospedale in elicottero e la sua prognosi è riservata.











