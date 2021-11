Incidente Mara Venier, cade in pubblicità: come sta/ Domenica In, a breve esami ma…

Ghiaccio sulla testa e sulla caviglia per Mara Venier dopo l’incidente a Domenica In. Come ha raccontato la stessa conduttrice, è stata vittima di una caduta durante la pubblicità che avrebbe costretto chiunque a interrompere subito il programma. Ma “zia Mara”, che pure aveva annunciato di voler lasciare le redini a Pierpaolo Petrelli, ha intervistato Memo Remigi e ha resistito per intervistare anche Giuseppe Zeno, salvo poi arrendersi per il dolore. La conduttrice si è però confermata una “guerriera”, del resto non poteva essere semplice per lei visto il rapporto simbiotico che ha creato in tutti questi anni di carriera con il pubblico. Ma come sta ora l’amata Mara Venier? Secondo quanto appreso da IlSussidiario.net, sta riposando in camerino con il ghiaccio su testa e caviglia per lenire il dovuto alla distorsione e all’urto alla testa.

Al momento non ci sarebbero motivi di apprensione, anche se nell’immediatezza la paura è stata comunque tanta, pure tra i collaboratori, sebbene alcuni non si siano subito resi conto della caduta di Mara Venier in quanto non tutti hanno la visuale giusta in studio. Sempre in virtù di quanto appreso, a breve dovrebbe essere condotta in una struttura medica per sottoporsi a radiografie così da capire l’entità dell’infortunio riportato. Sebbene regni la serenità in merito alle condizioni di Mara Venier, la Rai preferisce non lasciare nulla al caso a tutela dei suoi dipendenti e nella fattispecie di un pilastro come Mara Venier.

Dunque, è stato anticipato l’inizio di Da noi a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini, che infatti in apertura ha mandato un messaggio a Mara Venier: «Come vedete, stiamo andando in onda un pochino prima perché purtroppo Mara si è fatta male, è caduta. Mara, in bocca al lupo, speriamo che tu non abbia sostanzialmente nulla di preoccupante. Ci dispiace molto per quanto successo. Un abbraccio fortissimo, veramente, a Mara Venier, a tutto il pubblico di Domenica In e a tutta la squadra di lavoro perché oggettivamente quando accadono queste cose cambiano molti equilibri». (agg. di Silvana Palazzo)

Mara Venier rientra dopo incidente ma poi…

Una sofferente Mara Venier ha proseguito con estrema professionalità ancora per pochi minuti nella conduzione di Domenica In, tenendosi il ghiaccio alla testa, senza occhiali poiché, come spiegato, si sono rotti nella caduta rovinosa avvenuta nel corso della pubblicità. La conduttrice ha tuttavia voluto al suo fianco Pierpaolo Pretelli dopo aver annunciato che non sarebbe riuscita a portare a termine la trasmissione. Tuttavia è comunque riuscita, non senza difficoltà, a terminare l’intervista a Memo Remigi ma non è riuscita ad andare oltre.

Dopo aver introdotto l’attore Giuseppe Zeno per la presentazione della serie Blanca, l’evidente dolore alla testa non le ha permesso di proseguire ed ha lanciato il promo. Di rientro Mara si è scusata con l’attore in lacrime prima di lasciare lo studio senza riuscire a salutare il suo amato pubblico. Di ritorno da un ulteriore filmato sulla serie, infatti, il compito di chiudere la puntata in anticipo è toccato a Pierpaolo Pretelli che ha commentato: “Direi di chiudere, ci vediamo domenica prossima”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Incidente per Mara Venier: “Scivolata durante la pubblicità”

Incidente in diretta per Mara Venier, durante un blocco pubblicitario del suo programma della domenica pomeriggio di Rai1. La conduttrice di Domenica In sarebbe scivolata e al ritorno dalla pubblicità abbiamo ritrovato Pierpaolo Pretelli che, visibilmente scosso, ha annunciato: “C’è stato un piccolo incidente per Mara ma speriamo che tutto si risolva al più presto, aspettiamo Mara perché la nostra queen è unica! Nulla di grave, una piccola distorsione”, ha cercato di tranquillizzare gli spettatori.

Ad intervenire è stato il maestro Stefano Magnanensi che ha precisato: “è scivolata durante la pubblicità”, accompagnando poi Pierpaolo Pretelli nel corso del gioco del telefono, in attesa di poter avere notizie al più presto sullo stato di salute di Mara Venier.

Incidente Mara Venier a Domenica In: conduce con Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha preso temporaneamente il posto di Mara Venier, a quanto pare infortunata nel corso della pubblicità da Domenica In. E’ così proseguito in assenza della conduttrice il programma di Rai1, con il gioco del telefono durante il quale alcuni spettatori hanno chiesto informazioni proprio di “Zia Mara”.

Nel corso della puntata odierna, la padrona di casa della trasmissione aveva spiegato tra l’altro di avere ancora problemi con la bocca dopo l’intervento sfortunato di qualche mese fa. Quindi aveva accolto poco prima la collega Elisa Isoardi e dopo una emozionante intervista aveva mandato la pubblicità. Poco dopo è entrata in studio con il ghiaccio alla testa: “Sono caduta, voglio rassicurare mio marito che non è neanche in Italia”. “Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, son caduta di faccia con gli occhiali ma non me la sento di continuare perché la botta è stata molto forte, vai avanti te Pietropaolo, ce la fai?”, ha aggiunto, salvo poi proseguire la puntata.



