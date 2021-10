Incidente mortale a Cremona, morto 55enne centauro/ Una vittima anche a Firenze

Purtroppo anche nelle scorse ore si sono verificati degli incidenti stradali mortali, a cominciare da quello accaduto presso il comune di Cappella Cantone, in provincia di Cremona (siamo in Lombardia). Come riferito dal sito de Il Giorno, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 9 ottobre 2021, attorno alle ore 21:00. Stando a quanto ricostruito dopo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, un uomo di 55 avrebbe perso la vita cadendo mentre si trovava a bordo della sua motocicletta.

Pare che lo stesso abbia fatto tutto da solo, visto che a seguito dei rilievi non è stato identificato alcun altro veicolo coinvolto, e che lo stesso centauro sarebbe finito contro un guardrail dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Un impatto fatale che gli è costato la vita visto che, nonostante l’arrivo dei soccorsi, a cominciare dagli uomini del 118, il 55enne era già morto da tempo. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 84 e l’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che si sono accorti di quanto fosse avvenuto.

INCIDENTE MORTALE A CREMONA E FIRENZE: A MORIRE DUE UOMINI DI 55 E 63 ANNI

Purtroppo il 55 di Cremona non è l’unica vittima delle strade nelle ultime ore, visto che ieri sera è morto un altro uomo sull’Autostrada del Sole. In questo caso a riferire l’accaduto è il sito del quotidiano La Nazione, sottolineando come l’episodio sia stato registrato nella serata di ieri, attorno alle ore 18:30, al chilometro numero 333 della strada a scorrimento veloce, fra Reggello e Valdarno, in provincia di Firenze (Toscana).

Nella carreggiata in direzione sud, verso Roma, un uomo a bordo di un’auto di 63 anni ha perso la vita, e anche in questo caso avrebbe fatto tutto da solo, visto che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Come per il 55enne cremonese, sul luogo segnalato si sono riversati in massa i soccorsi, fra uomini del 118, la polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, senza però riuscire a rianimare l’automobilista.

