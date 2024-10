Clayton Norcross si è reso protagonista di un piccolo incidente ieri al Grande Fratello, la vicenda è stata trasmessa in diretta su Mediaset Extra e non è certo sfuggita ai tantissimi fan del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Cosa è successo al noto attore americano? Mentre stava chiacchierando in cucina con Helena Prestes, Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia si è rotto un dente all’improvviso, il video ha fatto subito il giro del web.

Durante la chiacchierata con i suoi compagni di avventura Clayton Norcross è apparso un po’ perplesso e ha iniziato a masticare in modo strano, dopodiché si è infilato le dita in bocca e ha tirato fuori il dente rotto. Enzo Paolo Turchi ha subito capito cosa fosse successo, quando lo ha capito anche Garcia visibilmente preoccupato per il gieffino gli ha consigliato di andare subito da un medico, Helena invece non riusciva a smettere di ridere per la scena un po’ esilarante.

Clayton Norcross nel mirito di alcuni gieffini, le nomination lo hanno deluso al Grande Fratello

Clayton Norcross sta vivendo un delicato momento nella casa più spiata d’Italia, prima dell’incidente del dente ha dovuto fare i conti con diverse critiche al Grande Fratello durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 28 ottobre 2024. Dopo la puntata, durante una chiacchierata in giardino con Helena Prestes, si è detto ferito a causa delle nomination, in quattro hanno fatto il suo nome e questo l’ha molto deluso. Alla gieffina, visibilmente dispiaciuto e amareggiato, ha detto che gli altri concorrenti pensano che lui non partecipi abbastanza nella casa, che non aiuta abbastanza in cucina e che ruba gli yogurt. Lui crede che siano tutte scuse, a ferirlo è stato il fatto che a nominarlo sono stati gieffini che lui credeva fossero suoi amici.

La Prestes ha consigliato a Clayton Norcross di non sentirsi ferito perché è solo un gioco. Lui le ha detto che lo hanno accusato di essere un robot, cosa che non ha affatto gradito, pensa di avere dei difetti ma tra questi a parer suo non c’è assolutamente la disonestà. Ha poi continuato dicendo che se gli altri concorrenti vogliono incoraggiarlo ad essere più coinvolto questo non è il modo giusto perché non fanno altro che spingerlo ad isolarsi ancora di più. Helena dopo avergli detto di nuovo di non prenderla sul personale gli ha consigliato di capire cosa può trarne da quelle nomination.