INCIDENTE STRADALE ANDREA COSSU/ Statale 554, ex Cagliari in gravi condizioni

Brutto incidente stradale per Andrea Cossu: l’ex bandiera del Cagliari, 40 anni, ha perso il controllo della sua vettura sulla statale 554, in territorio di Selargius, ed è ora ricoverato presso l’ospedale “Brotzu” del capoluogo sardo in codice rosso. Spaventosa la dinamica dell’impatto: l’ex calciatore, al posto del conducente, ha visto la sua Porsche dare vita ad una terribile carambola sul manto stradale, ribaltandosi diverse volte prima di fermare la sua corsa. Il tutto mentre Cossu veniva sbalzato fuori dall’abitacolo per la violenza dell’urto. Stando a quelle che sono le prime informazioni relative alle condizioni di Cossu, l’idolo dei tifosi sardi sarebbe grave ma non in pericolo di vita: in particolare avrebbe riportato un forte trauma cranico e diverse fratture.

INCIDENTE STRADALE ANDREA COSSU

Grande apprensione sui social tra i tifosi del Cagliari, ma in generale tra tutti gli appassionati di calcio, per le sorti di Andrea Cossu, giocatore fantasioso, che grazie alla tecnica sopraffina è riuscito a sopperire ad un fisico “normale”, regalandosi una carriera importante condita da due presenze in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cossu sarebbe cosciente e avrebbe anche parlato con i soccorritori: segnale di speranza, che confermerebbe danni collaterali ma non irreparabili dopo l’incidente avvenuto questa sera sulla SS 554 in località Selargius. Sul luogo del sinistro si sono portati gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco di Cagliari: il loro intervento non è riuscito comunque a scongiurare un blocco del traffico, andato completamente in tilt sul tratto di strada interessato, con il formarsi di lunghe code.



