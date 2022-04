Incidente stradale oggi: morti padre e figlio di 11 anni/ Tragedia sull’A21 a Pavia

Tragico incidente stradale verificatosi nelle scorse ore in Lombardia, precisamente in provincia di Pavia sull’A 21: a morire padre e figlio, precisamente un uomo di 45 anni e un ragazzino di soli 11 anni. L’episodio, raccontato nei dettagli dall’edizione online del quotidiano Il Giorno, ha visto coinvolta una famiglia francese, la cui vita è stata sconvolta tra i caselli di Casteggio e Voghera, località entrambe del pavese, mentre procedevano in direzione Torino sull’autostrada A21 Brescia-Torino.

L’incidente si è verificato dopo l’una di notte di oggi, e le due vittime stavano viaggiando in compagnia di altre tre persone, la moglie dell’uomo e altri due fratelli del ragazzino 11enne. Erano tutti residenti in quel di Parigi e probabilmente stavano tornando verso casa quando la loro auto è stata tamponata in maniera molto violenta: un impatto che ha fatto sbalzare fuori dall’abitacolo il ragazzino 11enne.

INCIDENTE STRADALE OGGI: SETTE PERSONE TRASPORTATE IN OSPEDALE

Il papà sarebbe sceso dal proprio mezzo per andare a soccorrere il figlio, finendo poi travolto da un’automobile che stava percorrendo la stessa carreggiata. Il 45enne è morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate, mentre il figlio rimasto vittima dell’incidente è probabile che sia stato anch’egli travolto dal mezzo che sopraggiungeva in quegli istanti.

Illesi ma sotto choc la madre dei ragazzini, una donna di 43 anni, nonché gli altri due figli di 14 e 15 anni, tutti e tre portati presso l’ospedale di Voghera per dei controlli. Sull’auto che avrebbe causato l’incidente viaggiavano invece quattro persone che sono state tutte ricoverate presso l’ospedale di Pavia: una donna di 60 anni ha riportato un trauma al volto, un uomo di 63 con invece un trauma all’arto inferiore, mentre non si conoscono le condizioni di una donna di 34 anni e di un uomo di 33. L’autostrada A21 è rimasta a lungo chiusa al traffico stradale per i rilievi e la pulizia della carreggiata.

