Incidente Vettel, video testacoda GP Russia/ F1, Ferrari a muro e Leclerc lo sfiora..

Incidente per Sebastian Vettel, sfiorato invece per Charles Leclerc. Sono stati secondi di apprensione in casa Ferrari durante il Q2 delle qualifiche del GP di Russia 2020 di Formula 1. Tutto è accaduto a 2 minuti dal termine, quando il pilota tedesco stava facendo il suo giro per provare a migliorare il 14esimo tempo. Ma in curva 4 Vettel ha usato molto il cordolo interno, finendo di traverso e perdendo completamente il controllo della Ferrari, che poi è andata a muro ed è tornata in pista, in quanto la via di fuga era terminata. Completamente distrutta la parte anteriore della monoposto, con l’ala che è finita pericolosamente in lista proprio quando stava passando Leclerc. Il monegasco è riuscito in tempo a schivare la monoposto del compagno di scuderia, ma è passato sopra qualche detrito, fortunatamente senza conseguenze. Spaventato Leclerc, che ha tirato un sospiro di sollievo nel team radio con il box Ferrari.

FERRARI, INCIDENTE VETTEL: LECLERC LO SFIORA

La speranza ora in casa Ferrari è che la monoposto di Sebastian Vettel non abbia subito gravi conseguenze. Per il momento dalle immagini si nota che è andata distrutta solo la parte anteriore, quindi in teoria non dovrebbero esserci problemi, ad esempio, per il cambio. Le qualifiche sono, dunque, già finite per il pilota tedesco e, peraltro, nel peggiore dei modi, visto che è stato protagonista di un brutto incidente. Nessun problema invece per Charles Leclerc, che è riuscito ad evitarlo con un grande riflesso, anche perché la curva 4 è “cieca”, quindi non si vede l’uscita. Ancora problemi, dunque, per Sebastian Vettel che non riesce a dare una sterzata a questa stagione difficile. Domani, dunque, dovrà partire sulla griglia di partenza nelle ultime file. Si preannuncia, di conseguenza, una gara in salita.





