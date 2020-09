Griglia di partenza Formula 1/ Gp Russia 2020: lotta per la pole position a Sochi

Solo poche ore prima di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio di Russia 2020 e davvero non vediamo l’ora di lasciar parlare solo la pista, per assistere alla bollente battaglia per la pole position. E’ dunque grande attesa per le prove ufficiali che ci faranno compagnia oggi pomeriggio: per la prima volta in questa stagione 2020 siamo oltre i confini stretti del continente europeo, su un tracciato di recente ingresso nel calendario iridato, ma dove pure abbiamo vissuto Gp veramente interessanti. Chi oggi riuscirà a segnar il miglior crono e dunque vincere la prima casella della griglia di partenza della Formula 1? Come al solito è sempre difficile dare un verdetto netto, ma per caratteristiche intrinseche come anche storico, ecco che a Sochi ci attendiamo un’ottima prova da parte della Mercedes. Le frecce nere poi si sono dimostrate praticamente insuperabili in questa prima parte della stagione della Formula 1 ed è assai probabile che saranno ancora una volta Hamilton e Bottas a lottarsi la pole position oggi pomeriggio.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: POLE GIA’ IN MANO ALLA MERCEDES?

Pur consapevoli che pure in questa stagione della F1 l’imprevisto è dietro l’angolo, alla vigilia delle qualifiche che disegneranno la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio di Russia 2020, non possiamo non parlare delle Mercedes come prime favorite. Lo abbiamo detto solo poco prima: la pista di Sochi è particolare affine alle frecce nere, le quali poi finora hanno sempre dominato nelle prime prove della stagione 2020, quando si è parlato di pole position. Anzi gli appassionati ben ricordano che nelle prime nove gare della stagione 2020 del campionato del mondo solo i due piloti della casa anglotedesca si sono alternati alla prima casella della griglia di partenza della Formula 1. Insuperabili sul giro secco, ecco che possiamo leggere a tabella ben sette pole position trovate da Lewis Hamilton (l’ultima al Mugello), e due sono state ottenute dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Non solo: in tutti i casi, ben difficilmente la prima fila della griglia di partenza della Formula 1 ha visto altri nomi, se non il compagno di squadra alla Mercedes, segno evidente dell’estrema competitività non solo dei piloti ma delle vetture di Toto Wolff. Che pure ora a Sochi promettono ancora scintille in pista. Ma chissà ovviamente che succederà in pista: l’ultimo verdetto starà all’asfalto russo.



