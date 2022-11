Incidenti oggi, 14enne morto in scooter a Trapani/ 76enne deceduta ad Avellino

Sono diversi anche oggi gli incidenti gravi avvenuti sulle strade italiane che dobbiamo segnalarvi. Quello più drammatico è stato senza dubbio quanto avvenuto in Sicilia, lungo la strada statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo, dove è morto un ragazzino di soli 14 anni. Stando a quanto raccontato dai colleghi di Fanpage, la vittima si chiamava Giuseppe Barraco, e si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un altro adolescente, quando è finito fuori strada per cause ancora da accertare. L’incidente si è verificato di preciso nei pressi dell’ufficio postale della borgata di Strasatti, e una volta chiamati i soccorsi, gli uomini del 118 hanno trovato il secondo giovane in condizioni gravi, ma ancora in vita, e trasportato poi presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Nulla da fare invece per il 14enne, che è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Straziante la scena sul luogo dell’incidente visto che, poco dopo l’allarme, sul luogo dello stesso si sono recati i genitori del 14enne, che non hanno potuto fare altro che piangere il loro figlio. L’altro ragazzino a bordo dello scooter, invece, non è in pericolo di vita, anche se dovrà rimanere nei prossimi giorni in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.

INCIDENTI OGGI, FRONTALE AUTO-CAMION: MORTA 76ENNE

Resta ancora un mistero cosa sia accaduto e toccherà alle forze dell’ordine indagare e fare chiarezza. Secondo le informazioni emerse non sarebbero state coinvolte delle auto o altri mezzi, di conseguenza i due ragazzini avrebbero fatto tutto da soli.

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi, anche quanto avvenuto ieri nella regione Campania, precisamente nel Sannio, lungo la strada provinciale che collega Pannarano a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 76 anni, che si trovava alla guida di un’auto, una Lancia Musa: per cause ignota si è scontrata frontalmente con un camioncino, un impatto violentissimo che le è stato fatale.

