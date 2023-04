Incidenti oggi, 24enne scooterista morto a Padova/ Un poliziotto deceduto a Caserta

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, venerdì 14 aprile 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore in Italia, e cominciamo da quanto avvenuto a Saccolongo, in provincia di Padova, dove un ragazzo di soli 24 anni è stato rinvenuto senza vita nella giornata di ieri. Il suo cadavere è stato scoperto sul ciglio della strada in via Boccalora, accanto al suo scooter. Sul luogo segnalato sono intervenuti i carabinieri nonché gli uomini del 118 e gli agenti della polizia locale, ma per il 24enne non vi è stato nulla da fare: il personale sanitario ha cercato invano di soccorrere lo scooterista ma alla fine è stato dichiarato morto sul colpo.

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE, COME STA/ Ultimo bollettino: “migliora”. Notte ok

Nel frattempo sono state aperte le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, e molto dipenderà dall’esito dell’autopsia già disposta dal magistrato di turno e che si terrà presso l’istituto di Medicina legale di Padova. L’ipotesi più accreditata è che il giovane abbia perso il controllo del proprio mezzo a due ruote mentre stava tornando a casa, anche se bisognerà capire se la vittima abbia fatto tutto da solo magari per un malore o per una distrazione, oppure, se vi sia coinvolto qualche altro mezzo.

Madonna di Trevignano/ Anticipazioni Commissione: “Non vi è nulla di sovrannaturale”

INCIDENTI OGGI, POLIZIOTTO 37ENNE MORTO A CASERTA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto a Caserta, precisamente lungo la strada statale 7 bis Nola-Villa Literno, dove ha perso la vita un uomo di 37 anni di Marano. Nella vita faceva il poliziotto e stando a quanto ricostruito dai media sembra che il 37enne fosse a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo cadendo sull’asfalto.

L’impatto è stato violentissimo visto che l’agente sarebbe morto sul colpo nonostante le manovre di rianimazione praticate dal personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo la chiamata. La vittima si chiamava Fabio D’Alessio e lavorava al Commissariato di Pianura. Il consigliere municipale Valerio Augusto Petra ha commentato la tragica notizia con tali parole: “Pianura oggi piange la scomparsa di un altro suo fedele difensore. Fabio era un giovane poliziotto che amava il suo lavoro e nonostante non fosse di Pianura aveva iniziato ad amarlo poiché ci lavorava o lo difendeva ormai da tempo”.

Uk censura McDonagh perché non usa linguaggio inclusivo/ “Non finirò come Roald Dahl”

© RIPRODUZIONE RISERVATA