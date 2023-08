Incidenti oggi 23 agosto/ Motociclista morto a La Spezia, scontro auto-furgone a Cagliari

Anche oggi, mercoledì 23 agosto 2023, andiamo a illustrare il bilancio degli incidenti avvenuti sul territorio italiano. Un motociclista di 55 anni è morto nella galleria Marinasco lungo la strada Variante a La Spezia. La dinamica ha visto coinvolta anche un’auto, ma non è chiaro se quest’ultima abbia delle responsabilità o meno. I fatti sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale.

In provincia di Cagliari invece per uno scontro frontale tra un’auto e un furgone una persona è rimasta gravemente ferita. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 92 a Macchiareddu. Ad avere la peggio è stato l’uomo che era al volante dell’utilitaria, il quale è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. Successivamente è stato affidato alle cure dei medici del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Il conducente dell’altro mezzo è invece rimasto illeso.

Incidenti oggi 23 agosto: a Messina un 74enne muore dopo due giorni di agonia

A proposito degli incidenti avvenuti nei giorni scorsi, invece, non ce l’ha fatta Letterio Bensaia, il 74enne che era rimasto ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto lunedì sulla statale 113 di Spartà, frazione costiera di Messina. L’uomo era a bordo della sua motocicletta quando si è schiantato contro un’Alfa Romeo. L’impatto è stato violentissimo, tanto che è stato balzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. I traumi riportati sono apparsi fin da subito molto gravi.

L’anziano è stato ricoverato prima al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove era stato ricoverato in prognosi riservata, poi il trasferimento al Policlinico, dove si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Non è stato sufficiente tuttavia a salvargli la vita. È deceduto poche ore fa. Il conducente dell’auto che lo ha travolto adesso è indagato per omicidio stradale dalla Procura.











