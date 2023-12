Incidenti oggi, 23enne morto ad Alatri dopo frontale/ Un 81enne deceduto a Piacenza

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 28 dicembre 2023, su quali siano stati gli incidenti principali verificatisi sulle strade italiane. Cominciamo da quello registrato ad Alatri, comune della provincia di Frosinone, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 23 anni. La vittima, come riferito dai colleghi di Fanpage, era a bordo della propria auto e stava viaggiando sulla strada provinciale Pietra Bianca, quella che collega la frazione Tecchine alla superstrada Ferentino-Sora-Cassino, quando si è scontrato con un furgone.

Lombardia, boom turismo a Capodanno 2024/ “Tutto esaurito in Valtellina, nei laghi e a Milano”

Un impatto violentissimo che non ha lasciato alcuno scampo al 23enne: quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Da quello che emerge sembra che la vittima fosse un allievo della scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza, ed era tornato ad Alatri per festeggiare il ritorno: da stabilire eventuali responsabilità fra l’autista del furgone e la stessa vittima.

Ambientalisti Ultima generazione imbrattano Albero Gucci Milano/ Video “Rappresenta stile di vita scandaloso”

INCIDENTI OGGI, 81ENNE MORTO A PIACENZA

Fra glipiù gravi di oggi anche quello che ha visto laIn questo caso l’episodio si è verificato a Cortemaggiore, in provincia di, precisamente a San Martino in Olza. L’anziano signore era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di Santo Stefano, 26 dicembre scorso, ma dopo un giorno di agonia ha purtroppo esalato l’ultimo respiro.

L’uomo viaggiava assieme alla moglie, la coetanea Giuliette Varini, morta sul colpo dopo l’impatto, mentre Giuseppe Santi era stato soccorso in condizioni disperate ma ancora in vita: trasportato in codice rosso presso l’ospedale Maggiore di Parma con l’eliambulanza, è purtroppo deceduto a causa di un aggravarsi ulteriore delle condizioni fisiche. Sembra che l’81enne abbia fatto tutto da solo, finendo fuori strada e scontrandosi contro un ponticello.

Terremoto oggi Avellino M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA