Incidenti oggi, 23enne motociclista morto a Napoli/ A Roma 11enne investito da suv

Sono diversi anche oggi gli incidenti fatali che dobbiamo segnalarvi, a cominciare da quello che ha visto la morte di un ragazzo appena 23enne. L’episodio in questione è avvenuto di preciso a Casavatore, in provincia di Napoli, e secondo la ricostruzione di quanto accaduto, il giovane, alla guida di una moto, si sarebbe scontrato con un’auto in viale Guglielmo Marconi. La vittima, Pietro Ammora come riferisce Fanpage, era originario di Arzano, ed è morto purtroppo sul colpo: sul luogo segnalato sono intervenuti celermente i sanitari che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ragazzo, deceduto pochi istanti dopo il devastante impatto.

Dolce e Gabbana: "Sogno realizzato grazie alla Madonna"/ "Verso di noi pregiudizi"

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, visto che l’esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita. Non è quindi da escludere una manovra sbagliata, ma anche una distrazione o un malore improvviso, e forse qualcosa di più si saprà nelle prossime ore quando verrà ascoltato il conducente della macchina, uscito illeso dallo scontro col 23enne.

"Litigare bene per gestire le crisi"/ Prof Novara "Rabbia causa problemi psicologici"

INCIDENTI OGGI, 11ENNE INVESTITO DA SUV A ROMA: E’ GRAVE

Fra gli incidenti gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto in provincia di Roma, nella zona di Torre Angela. In questo caso un suv ha investito un bimbo di 11 anni, per poi finire contro il semaforo, abbattendolo. Il piccolo, travolto nel pomeriggio di ieri in via del Torraccio di Torrenova, altezza intersezione via Casilina, è stato soccorso in condizioni molto gravi e poi ricoverato in codice rosso presso l’ospedale.

Sul posto gli uomini del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi e ricostruito quanto accaduto. Alla guida del suv, un’Ateca di marca Seat, vi era un 51enne che ha riportato delle lesioni lievi e che è stato trasportato presso il policlicnico Casino. Anche in questo caso non si esclude alcuna ipotesi, e a breve l’autista verrà sottoposto agli esami tossicologici di rito. Pochi giorni fa a Torrecina un ragazzino di 11 anni era stato investito sulle strisce morendo sul colpo.

"Acqua piovana non è potabile"/ Studio svedese: "Contiene sostanze chimiche tossiche"

© RIPRODUZIONE RISERVATA