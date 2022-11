Incidenti oggi, 25enne precipita in fossato e muore a Ravenna/ Cinque feriti a Zevio

Sono numerosi purtroppo anche oggi gli incidenti avvenuti nelle strade italiane. Il più drammatico è quello che si è verificato nella notte nella provincia di Ravenna. Un venticinquenne, Simone Ricci Picciloni, ha perso il controllo della sua auto – una Peugeot di piccola cilindrata – ed è precipitato in un piccolo fossato in via Tomba, alle porte di Lugo, dove era residente. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre la vettura ha continuato a carambolare per diversi metri sul terreno.

Il giovane è morto, come riportato da Il Resto del Carlino, sul colpo. All’arrivo dei soccorritori del 118, non c’era ormai nulla da fare. Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. In base alle prime ricostruzioni, pare che nessun altro mezzo sia stato coinvolto nel drammatico incidente. La strada dove è avvenuto è già tristemente nota alle cronache per altri episodi di questo tipo.

INCIDENTI OGGI, CINQUE GIOVANI FERITI A VARESE

Tra gli altri incidenti avvenuti oggi in Italia, uno ha coinvolto cinque giovani nella provincia di Varese. Le persone in questione, di cui non sono state rese note le generalità, erano a bordo di un’auto in Via Perzacchetto, nella frazione di Zevio denominata Perzacco, quando quest’ultima è uscita di strada ed è finita in un fosso che costeggia la via, per poi arrestare la sua corsa davanti ad una abitazione privata poco distante.

Per estrarre alcuni di coloro che erano a bordo dalle lamiere della vettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tre, come riportato da Varese Today, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e si trovano ricoverati a Borgo Trento. Le loro condizioni di salute sono preoccupanti. Gli altri due sono invece in codice giallo al San Bonifacio. I Carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, ma pare che non siano state coinvolte altre vetture.

