Incidenti oggi 27 agosto/ Moto si scontra con due auto a Lesignana: morto ex vicesindaco

Il bilancio degli incidenti di oggi, domenica 27 agosto 2023, è purtroppo ancora drammatico. Nei pressi di Lesignana, in provincia di Modena, uno scontro tra due auto e una moto sulla Nazionale per Carpi ha provocato la morte di Giorgio Carrubba. Il settantenne di origini siciliane, come riportato dal Resto del Carlino, era molto noto nella zona per essere stato vicesindaco e consigliere comunale di Rolo, in provincia di Reggio Emilia. Era un docente di educazione fisica da alcuni anni in pensione.

La dinamica dello schianto è ancora da chiarire. È emerso dalle prime ricostruzioni che le due auto stavano procedendo in direzioni opposte quando è avvenuto il violentissimo impatto con il motociclista. Una si è cappottata nel fossato a lato della carreggiata, mentre l’altra è rimasta accanto alla moto a terra. L’impatto col suolo è stato fatale per il settantenne, che è morto sul colpo. All’arrivo dei soccorritori del 118 non c’era ormai nulla da fare.

INCIDENTI OGGI: UN MOTOCICLISTA GRAVE A IMPERIA

Un altro incidente che ha visto coinvolto un motociclista è avvenuto oggi a Camporosso, in provincia di Imperia. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente, intorno alle 4.00 del mattino, ha perso il controllo del suo mezzo in corso Repubblica, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Non sembrerebbe che siano coinvolti altri veicoli, ma non ci sono testimoni che possono confermarlo. È stato un passante a dare l’allarme, avvertendo il 118. Il trentenne è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, dove è tuttora ricoverato con diverse fratture agli arti.

Anche un motociclista valdostano di 24 anni è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale avvenuto stamane a Saint-Pierre in frazione Caillet. Dopo avere perso il controllo del mezzo a due ruote, è stato sbalzato per alcuni metri sull’asfalto.











