Incidenti oggi, due donne morte in provincia di Pavia/ Ad Arezzo 73enne vittima di un frontale

Facciamo il punto come di consueto su quali siano gli incidenti che si sono verificati nella giornata di oggi in Italia o nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto ad Arezzo, nota cittadina della Toscana, precisamente in Viale Don Minzoni, dove ha perso la vita un uomo di 73 anni.

Due auto si sono scontrate e l’anziano ha avuto la peggio: trasportato già in arresto cardiaco presso il pronto soccorso dell’ospedale San Donato, alla fine è spirato nonostante i vari interventi delle forze dell’ordine per cercare di rianimare l’uomo. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una donna di 40 anni che è stata invece soccorsa in codice 3 e poi trasportata sempre presso l’ospedale San Donato di Arezzo: non è assolutamente in pericolo di vita. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità: le forze dell’ordine al lavoro per stabilire cosa sia successo con certezza.

INCIDENTI OGGI, DUE DONNE MORTE A PAVIA: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Pavia, dove sono morte due donne originarie di Mede, in provincia di Torino. Lungo la strada provinciale 52, verso Villa Biscossi, l’auto su cui viaggiavano le due signore anziane, una donna di 71 anni e l’altra di 89, ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto ma sembrerebbe che solo la vettura delle due vittime, una Ford modello Fiesta, sia rimasta coinvolta.

Dopo essere uscita di strada l’utilitaria è finita dentro un fossato d’irrigazione che costeggia la Provinciale: soccorse in condizioni gravissime dopo il forte impatto, alla fine le due donne sono decedute, nonostante i disperati tentativi dei sanitari intervenuti sul posto. In zona era atterrato anche l’elicottero dei soccorsi, che è stato poi rispedito al mittente dopo che le due anziane sono decedute. Nel giro di poche ore ben 4 vittime da incidenti stradali nel pavese dopo il ciclista morto a Gravellona, e il 54enne in trattore di Filighera di mercoledì pomeriggio. Da segnalare infine la morte di un 32enne a Vigesio, in provincia di Verona, dopo un frontale fra la sua moto e un’auto.

