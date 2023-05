Incidenti oggi, 36enne morto dopo frontale a L’Aquila/ Una vittima anche a Latina

Andiamo a vedere insieme anche oggi, martedì 30 maggio 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto a in provincia de L’Aquila dove ha perso la vita un uomo di 36 anni, tale Matteo Marcaurelio, originario di Pacentro. L’episodio, come riferito dalla stampa locale, si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 60 fra Cocullo e Goriano Sicoli, e stando alla ricostruzione sembra che il 36enne fosse alla guida di una Jeep che si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo che viaggiava in direzione Cocullo.

L’auto che era condotta da un giovane, si è ribaltata più volte per poi finire contro un muro roccioso che costeggia la strada. Nel giro di pochi minuti dalla chiamata ai soccorsi, sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118, nonché i vigili del fuoco, che hanno cercato di prestare soccorso al 36enne a bordo della Jeep nonché alle altre due persone coinvolte: purtroppo per il primo non vi è stato nulla da fare, morto a seguito di gravissime ferite.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA IN PROVINCIA DI LATINA

Gli altri due coinvolti sono stati invece trasportati presso il vicino ospedale di Sulmona e non risultano essere in pericolo di vita. La procura della repubblica di Avezzano ha aperto un’indagine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, e nel contempo è stata disposta la ricognizione cadaverica. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo riportare oggi anche quello accaduto lungo la statale Appia in quel di Cisterna, in provincia di Latina.

All’altezza della Findus, al km 55,600, un furgone Boxer di Peugeot guidato da un 38enne è finito frontalmente contro una Volkswagen Golf Cross guidata da un 44enne: ad avere la peggio è stato quest’ultimo che è deceduto purtroppo sul colpo nonostante i tentativi dei soccorsi di rianimarlo. La vittima si chiamava Mighri Zouhair, un tunisino che da diverso tempo risedeva in quel di Cisterna. Ferito in maniera grave anche il 38enne a bordo del furgone, trasportato in codice rosso in ospedale e al momento in prognosi riservata.

