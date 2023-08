Incidenti oggi, 38enne morto in moto a Napoli/ A Verona il decesso di un 51enne in scooter

Anche oggi andiamo a scoprire insieme quali siano stati i principali incidenti stradali verificatisi sulle strade del nostro Paese. Partiamo subito da quanto accaduto a Napoli, precisamente nel quartiere di San Pietro a Patierno, dove un ragazzo classe 1985 è morto nella giornata di ieri. La vittima, il 38enne Vincenzo Mazzola, era a bordo di uno scooter quando si è scontrato violentemente con un’auto, una Fiat modello Panda.

Da ricostruire quanto accaduto, ma si sa che per il 38enne, quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dello scontro (in via Aquino), non vi era purtroppo più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate dopo l’impatto e al personale sanitario non è restato altro che decretarne il decesso sul posto. Sul luogo dell’incidente si sono recate nel giro di breve tempo numerose persone, fra cui i conoscenti e i famigliari di Vincenzo, disperati per quanto accaduto al loro caro. Vincenzo era sposato con Maura dal 2015 e i due avevano un bimbo: nel quartiere in cui ha perso la vita era conosciuto da tutti in quanto vendeva le scarpe.

INCIDENTI OGGI, 51ENNE MORTO IN PROVINCIA DI VERONA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Verona, di preciso a Nogarole Rocca. Anche in questo caso ha perso la vita un uomo, precisamente un 51enne a bordo di uno scooter, tale R.L. originario di Castiglione Mantovano.

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto il 51enne si trovava su viale dell’Industria, provenendo da Nogarole, quando si è schiantato contro un furgone che stava svoltando a sinistra. Purtroppo l’impatto è stato devastante, visto che il 51enne ha perso la vita praticamente all’istante. La strada, che corre parallela all’autostrada A22, è stata chiusa per meglio permettere i rilievi alle forze dell’ordine e sul posto si sono recati gli uomini della polizia stradale di Verona nonché quelli della locale di Nogarole. Presenti in seguito anche i familiari dell’uomo che non hanno potuto che piangere il loro caro.

