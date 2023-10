Incidenti oggi, 39enne si schianta contro il guardrail e muore in A24/ Due vittime nel Ferrarese

Il bilancio degli incidenti di oggi sulle strade italiane è drammatico. Una delle vittime è Marco Alessi, 39 anni, che si è schiantato con la sua moto contro il guardrail sulla A24, all’altezza del casello di Carsoli. Il motivo per cui il giovane abbia perso il controllo del mezzo sono ancora da chiarire. La comunità di Montagnola, comune in cui era residente, è sconvolta. Era da poco diventato papà per la seconda volta.

A Ghedi lungo la statale 668 Lenese a perdere la vita invece è stato Morando Landini, 75 anni, originario di Firenze. La vettura di cui era al volante è stata coinvolta in uno scontro frontale prima con un’altra auto e poi con un furgone. L’impatto è stato fatale. La moglie, che era al suo fianco, è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Una delle ipotesi degli inquirenti è che l’anziano possa essere stato colpito da un malore.

INCIDENTI: DUE VITTIME A FERRARA, 37ENNE IN COMA A FAVARA

Due sono le vittime invece degli incidenti che si sono verificati oggi in provincia di Ferrara. Uno è un motociclista di 53 anni, che ha perso il controllo del suo mezzo sulla Statale 16, all’altezza di Argenta, ed è volato sull’asfalto. L’impatto col suolo non gli ha dato scampo. I soccorsi sono stati inutili. L’altro è un uomo di 41 anni ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada sulla rampa del ponte del Reno, in via Bologna a Poggio Renatico. La vettura è finita in una scarpata. I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarlo dalle lamiere quando era ormai privo di vita.

A Favara infine un trentasettenne lotta tra la vita e la morte a causa di un incidente. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre una grave emorragia cerebrale ed è attualmente in coma. L’uomo, mentre era alla guida della sua Mini Cooper, si è schiantato frontalmente con una Smart guidata da un diciottenne in via Aosta, una strada molto trafficata. Le cause sono ancora da chiarire.











